Трамп: США откажутся от участия в сокращении объемов добычи нефти
США не пойдут на сокращение добычи нефти, если такое решение примут другие страны. Об этом на брифинге в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, американские нефтяники объемы добычи «уже сократили автоматически» (цитата по ТАСС), ориентируясь на ситуацию на рынке. Президент сказал, что не испытывает симпатий к ОПЕК+, но надеется на сделку России и Саудовской Аравии по итогам ее заседания 9 апреля. Он сообщил, что в случае иного итога у Белого дома «есть много хороших вариантов». «Возможно, они мне понравятся даже больше, чем вариант со сделкой», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее WSJ сообщил, что участие представителей США в намеченной на четверг, 9 апреля, видеоконференции ОПЕК+ не планируется. Договоренности ОПЕК+ позволили сдерживать объемы добычи в течение трех лет и держать мировые цены на нефть на уровне около $60 за баррель. Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп для давления на саудитов и Россию будет использовать повышение ввозных пошлин на нефть из этих стран.
Соглашение распалось в конце марта 2020 г. из-за разногласий между саудитами и российскими представителями. В результате нефть Brent подешевела вдвое с начала года. Днем 8 апреля она стоила около $32 за баррель. Россия и Саудовская Аравия накануне встречи обозначили свою позицию: они готовы сокращать добычу, если к сделке присоединятся США.