Трамп: США откажутся от участия в сокращении объемов добычи нефти

По его словам, американские нефтяники объемы добычи «уже сократили автоматически» (цитата по ТАСС), ориентируясь на ситуацию на рынке. Президент сказал, что не испытывает симпатий к ОПЕК+, но надеется на сделку России и Саудовской Аравии по итогам ее заседания 9 апреля. Он сообщил, что в случае иного итога у Белого дома «есть много хороших вариантов». «Возможно, они мне понравятся даже больше, чем вариант со сделкой», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»).