Кремль рассказал об ожиданиях от заседания ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от предстоящей телеконференции участников стран – экспортеров нефти ОПЕК+. По его словам, Россия выступает за «совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей».
Все остальные нюансы будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции, отметил Песков. Вопрос, был ли ошибкой отказ России дополнительно сократить добычу нефти на предыдущем заседании ОПЕК+, Песков оставил без ответа, пояснив, что отказывается в преддверии предстоящих переговоров. Песков подтвердил, что Москва ожидает участия в сделке всех основных стран – производителей нефти.
9 апреля участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти. Предыдущее соглашение распалось в конце марта 2020 г. из-за разногласий между саудитами и российскими представителями. В результате с начала года нефть Brent подешевела вдвое. Днем 8 апреля она стоила около $32 за баррель. Россия и Саудовская Аравия накануне встречи обозначили свою позицию: они готовы сокращать добычу, если к сделке присоединятся США.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не пойдут на сокращение добычи нефти, если такое решение примут другие страны.