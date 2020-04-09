Кремль рассказал об ожиданиях от заседания ОПЕК+

9 апреля участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти. Предыдущее соглашение распалось в конце марта 2020 г. из-за разногласий между саудитами и российскими представителями. В результате с начала года нефть Brent подешевела вдвое. Днем 8 апреля она стоила около $32 за баррель. Россия и Саудовская Аравия накануне встречи обозначили свою позицию: они готовы сокращать добычу, если к сделке присоединятся США.