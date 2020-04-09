Отчет Мишустина в Госдуме перенесен на более поздний срок

Заслушать отчет о работе кабинета министров в середине апреля Госдума запланировала в январе, сразу после назначения Михаила Мишустина премьером. Это будет его первое выступление в нижней палате парламента в этой должности. Премьер должен представить результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 г., говорил в январе Володин.