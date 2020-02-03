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Володин назвал дату первого доклада Мишустина о работе правительства в Госдуме

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что премьер представит результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 г.

Новый кабинет министров был утвержден 21 января. Предыдущий премьер Дмитрий Медведев ушел в отставку после объявления президента Владимира Путина о предстоящей конституционной реформе. На следующий день Путин назначил Мишустина новым премьером. Медведев был назначен председателем Совета безопасности.

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