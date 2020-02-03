Володин назвал дату первого доклада Мишустина о работе правительства в Госдуме

Новый кабинет министров был утвержден 21 января. Предыдущий премьер Дмитрий Медведев ушел в отставку после объявления президента Владимира Путина о предстоящей конституционной реформе. На следующий день Путин назначил Мишустина новым премьером. Медведев был назначен председателем Совета безопасности.