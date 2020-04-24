Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
После одобрения соответствующего законопроекта Госдумой против переноса дня выступил Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Председатель совета Валерий Фадеев просил ранее спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко учесть позицию СПЧ, считающего недопустимым переносить празднование Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября – день памяти жертв теракта в Беслане. В свою очередь Матвиенко сочла такую позицию избыточной. По ее словам, перенос даты восстанавливает историческую справедливость и не предполагает проведения праздника в эту дату.
Победа СССР над Японией в 1945 г. внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, считают авторы законопроекта. Свыше 300 000 советских военнослужащих были награждены орденами и медалями по итогам советско-японской войны. Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят президиумом Верховного совета СССР, напоминают авторы законопроекта.