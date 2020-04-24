Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

После одобрения соответствующего законопроекта Госдумой против переноса дня выступил Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Председатель совета Валерий Фадеев просил ранее спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко учесть позицию СПЧ, считающего недопустимым переносить празднование Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября – день памяти жертв теракта в Беслане. В свою очередь Матвиенко сочла такую позицию избыточной. По ее словам, перенос даты восстанавливает историческую справедливость и не предполагает проведения праздника в эту дату.