СПЧ из-за Беслана счел ошибкой перенос Дня воинской славы на 3 сентября
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) счел ошибкой перенос Дня воинской славы, приуроченного к окончанию Второй мировой войны, со 2 сентября на 3-е, День памяти жертв теракта в Беслане. Председатель совета Валерий Фадеев обратился к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, который приняла Госдума, сообщается на сайте СПЧ.
В СПЧ считают недопустимым празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в День памяти жертв теракта в Беслане. В письме Фадеева Матвиенко говорится, что «решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их». По словам автора обращения, «перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте».
Госдума приняла законопроект об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и упразднении памятной даты России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и направила его на рассмотрение в Совет Федерации. Оно планируется на 17 апреля.
3 сентября 2004 г. в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. День окончания Второй мировой войны с 2010 г. отмечался 2 сентября. За придание ему статуса Дня воинской славы активно выступали губернаторы регионов Дальнего Востока.