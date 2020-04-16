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СПЧ из-за Беслана счел ошибкой перенос Дня воинской славы на 3 сентября

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Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) счел ошибкой перенос Дня воинской славы, приуроченного к окончанию Второй мировой войны, со 2 сентября на 3-е, День памяти жертв теракта в Беслане. Председатель совета Валерий Фадеев обратился к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, который приняла Госдума, сообщается на сайте СПЧ.

В СПЧ считают недопустимым празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в День памяти жертв теракта в Беслане. В письме Фадеева Матвиенко говорится, что «решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их». По словам автора обращения, «перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте».

Госдума приняла законопроект об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и упразднении памятной даты России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и направила его на рассмотрение в Совет Федерации. Оно планируется на 17 апреля.

3 сентября 2004 г. в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. День окончания Второй мировой войны с 2010 г. отмечался 2 сентября. За придание ему статуса Дня воинской славы активно выступали губернаторы регионов Дальнего Востока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных