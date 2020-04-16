СПЧ из-за Беслана счел ошибкой перенос Дня воинской славы на 3 сентября

В СПЧ считают недопустимым празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в День памяти жертв теракта в Беслане. В письме Фадеева Матвиенко говорится, что «решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их». По словам автора обращения, «перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте».