В Кремле прокомментировали отказ признать «Ведомости» системообразующими

Заместитель министра связи Алексей Волин позже пояснил «Ведомостям», что решение не включать издание в список системообразующих компаний было принято по двум причинам: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции. По данным «Яндекс.Радара», который Минкомсвязи использует для своих оценок, аудитория сайта «Ведомостей» в марте 2020 г. составила 14,4 млн человек, а за последние 30 дней (30 марта – 28 апреля) была 14,2 млн человек. Однако в Минкомсвязи посчитали некорректным использовать данные по аудитории «Ведомостей» за март – апрель, так как в эти месяцы у издания был пик роста трафика.