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В Кремле прокомментировали отказ признать «Ведомости» системообразующими

Ведомости

В Кремле прокомментировали отказ Минкомсвязи признать «Ведомости» системообразующим предприятием из-за конфликта в редакции. Отвечая на вопрос «Коммерсантъ-ФМ», как считают в Кремле, могут ли внутренние отношения в коллективе влиять на решение о предоставлении (или непредоставлении) государственной помощи компании, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил: «Никоим образом. Убеждены, что не могут, конечно».

«Но в любом случае аргументация этого решения должна предоставляться из Министерства связи», – добавил представитель Кремля. На уточняющий вопрос, не расценивают ли в Кремле увязывание такого решения о господдержке как вмешательство, Песков сказал: «Я не знаю, насколько это соответствует действительности, какие именно критерии принимались во внимание при определении такого качества, как системообразующее предприятие».

Неделю назад профильная правительственная комиссия утвердила рекомендованный Минкомсвязи список системообразующих предприятий в области связи и коммуникаций. «Ведомости» в него не вошли, хотя подходили под единственный утвержденный министерством критерий для признания той или иной газеты системообразующим предприятием – ее «совокупная месячная аудитория, включая посещение сайта» должна составлять не менее 10 млн человек.

«Ведомости» не были признаны системообразующим предприятием из-за конфликта в редакции

Минкомсвязи сравнило газету с неуправляемым автобусом

Заместитель министра связи Алексей Волин позже пояснил «Ведомостям», что решение не включать издание в список системообразующих компаний было принято по двум причинам: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции. По данным «Яндекс.Радара», который Минкомсвязи использует для своих оценок, аудитория сайта «Ведомостей» в марте 2020 г. составила 14,4 млн человек, а за последние 30 дней (30 марта – 28 апреля) была 14,2 млн человек. Однако в Минкомсвязи посчитали некорректным использовать данные по аудитории «Ведомостей» за март – апрель, так как в эти месяцы у издания был пик роста трафика.

Кроме того, рассказал Волин, «следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории» из-за конфликта редакции с и. о. главного редактора Андреем Шмаровым, действия которого, по заявлениям сотрудников «Ведомостей», неминуемо убьют издание. «Это никак не является символом системообразуемости», – сказал Волин, сравнив редакцию «Ведомостей» с неуправляемым автобусом, где несколько водителей дерутся за рулем, а из салона вылетают багаж и пассажиры.

Ранее по теме: «Цензура недопустима». Песков заявил, что Кремль заинтересован в сохранении «Ведомостей»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных