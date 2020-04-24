«Цензура недопустима». Песков заявил, что Кремль заинтересован в сохранении «Ведомостей»

«Действительно, есть нормы закона, которые не допускают цензуру. Это наш закон. Мы не знакомы и не можем быть знакомы изнутри с ситуацией в редакции газеты «Ведомости». Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор»

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России