«Цензура недопустима». Песков заявил, что Кремль заинтересован в сохранении «Ведомостей»Пресс-секретарь Путина надеется на урегулирования конфликта
В Кремле прокомментировали развитие конфликта в «Ведомостях» между редакцией и исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым. Отвечая на вопрос «Эха Москвы» о появлении в газете цензуры пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с ситуацией внутри редакции «Ведомостей», но надеются на ее урегулирование.
«Действительно, есть нормы закона, которые не допускают цензуру. Это наш закон. Мы не знакомы и не можем быть знакомы изнутри с ситуацией в редакции газеты «Ведомости». Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор»
На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что цензура неприемлема, Песков ответил: «Безусловно, да».
«Я уверен, что пресс-секретарь президента не нуждается в моих комментариях к его словам», – сказал Шмаров «Ведомостям».
Вчера Песков впервые прокомментировал конфликт редакции «Ведомостей» с и.о. главного редактора Шмаровым, который ввел запрет на упоминание «Левады-центра», снял колонку колумниста «Ведомостей» Константина Сонина и запретил критику обнуления президентских сроков Владимира Путина. «Я не знаю, от кого он (Шмаров. – «Ведомости») мог получить такие рекомендации (снять публикацию. – «Ведомости»)», заявил Песков. Пресс-секретарь Путина добавил, что в Кремле «заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами». Шмаров заявил «Ведомостям», что полностью разделяет мнение Пескова.
Позже на сайте «Ведомостей» вышла колонка с мнением редакции о том, как изменение редакционной политики и.о. главного редактора подрывает доверие аудитории и уничтожает 20-летнее издание. Шмаров в беседе с «РИА Новости» отметил, что появление на сайте такой редакционной статьи говорит о наличии свободы выражения мнений. По его словам, главный редактор не может ввести цензуру в газете, по определению. Шмаров также рассказал, что планирует сделать газету более деловой и экономической.
Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Сделка пока не закрыта, формально БНМ остается под контролем Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура, но Кудрявцев говорил, что оперативное управление бизнесом передано будущим владельцам.
В начале апреля пять заместителей главного редактора написали письмо Зятькову и Голубовичу с требованием снять Шмарова с должности и. о. главного редактора и назначить кандидата «из коллектива». На эту должность они предложили Анфису Воронину, работающую сейчас главным редактором партнерских проектов «Ведомости &». Коллектив редакции «Ведомостей» поддержал решение редакторов о необходимости смены и. о. главного редактора и большинством голосов в ходе внутреннего голосования поддержал кандидатуру Ворониной.