Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров
Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову.
Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям». Отвечать за контент газеты будет также Юрий Кацман, добавили они: он станет редакционным директором «Ведомостей». Кацман подтвердил, что получил предложение о работе в «Ведомостях»: «Это было неожиданно, но интересно. Принципиально я согласен, необходимо утрясти формальные детали». Голубович отказался от комментариев.
На прошлой неделе группа инвесторов Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что договорились продать 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Покупателями стали гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович. Сделка должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев. Но уже с 18 марта начался переход активов под управление новых собственников, говорил Кудрявцев. В соответствии с этой договоренностью БНМ назначит предложенных покупателями кандидатов, подтвердил Кудрявцев.
Годовой контракт Булавинова истекает 23 апреля и он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности после истечения контракта. Об этом он уведомил Зятькова и Голубовича на личной встрече. Булавинов стал главным редактором «Ведомостей» весной 2017 г.
В связи с уходом Булавинова покупатели обсудили ситуацию с текущими собственниками и предложили утвердить кандидатуру Шмарова как исполняющего обязанности главного редактора «Ведомостей», следует из письма. Утвердить его как главного редактора должен совет директоров БНМ, который после закрытия сделки соберут новые владельцы.
Шмарову 64 года, он начинал карьеру как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД «Коммерсантъ». Шмаров — один из основателей журнала «Эксперт», одноименного аналитического центра и один из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. В 2007 г. он стал гендиректором «Сноба», потом полгода был ведущим телеканала «Дождь» и до 2014 г. — главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42». С тех пор, по его собственным словам, занимался «проектами на пересечении науки и СМИ», писал исследовательские статьи.
Свои интересы на сайте «Сноба» Шмаров описывает так: «Ценит качество жизни, прилично играет в теннис, завсегдатай джазовых клубов, картинных галерей и концертов классической музыки. Хорошо и нередко разбирается в том, что и когда выпить».
По словам Зятькова, кандидатуру Шмарова предложил Голубович, с которыми они давно знакомы: «Я был не против, у Шмарова понятная биография, он достойный человек».
«Голубович в СССР так же как и я был ученым-экономистом, тогда мы и познакомились. И даже когда наши профессиональными пути разошлись, мы продолжали поддерживать связь», — подтвердил Шмаров.
В свою очередь, Шмаров предложил покупателям привлечь на работу «Ведомости» Кацмана, говорит Зятьков и подтверждает Шмаров. «С Кацманом мы тоже давно знакомы, последние несколько лет у нас были совместные проекты, в том числе канал «Проект 42». Доверяю ему как квалифицированному специалисту», — рассказал Шмаров.
Кацман прежде был издателем «Секрета фирмы», управляющим директором «Столичной вечерней газеты» и главным редактором газеты F5. После 2012 г. Кацман, по его словам, консультировал различные медиапроекты. Также вместе с партнерами он основал издательство «XX Сентури Крокодайл», которое выпускает книги по журналу «Крокодил». Также Кацман занимается онлайн-курсом финансовой грамотности для подростков Finbo.
Булавинов, по его словам, поможет Шмарову и Кацману войти в курс дел и продолжит консультировать редакцию до конца апреля.