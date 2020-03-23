Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров

Шмарову 64 года, он начинал карьеру как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД «Коммерсантъ». Шмаров — один из основателей журнала «Эксперт», одноименного аналитического центра и один из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. В 2007 г. он стал гендиректором «Сноба», потом полгода был ведущим телеканала «Дождь» и до 2014 г. — главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42». С тех пор, по его собственным словам, занимался «проектами на пересечении науки и СМИ», писал исследовательские статьи.