Министр строительства Якушев госпитализирован с коронавирусом

Якушев стал первым российским министром, у которого публично подтвердили коронавирус. Накануне премьер Михаил Мишустин сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат. После доклада президенту Владимиру Путину Мишустин ушел на госпитализацию, и. о. премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.