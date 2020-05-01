Министр строительства Якушев госпитализирован с коронавирусом
Министр строительства и ЖКЖ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков госпитализированы с коронавирусом, сообщили в Telegram-канале министерства. «Остаюсь на связи», — передает он слова Якушева. Исполняющим обязанности министра назначен Никита Стасишин.
Якушев стал первым российским министром, у которого публично подтвердили коронавирус. Накануне премьер Михаил Мишустин сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат. После доклада президенту Владимиру Путину Мишустин ушел на госпитализацию, и. о. премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Все, кто контактировал с Мишустиным, пройдут дополнительное тестирование, говорил пресс-секретарь правительства Борис Беляков. К вечеру 30 апреля у вице-премьера Марата Хуснуллина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова коронавирус не обнаружили, сообщали «РИА Новости» пресс-службы членов правительства.