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Министр строительства Якушев госпитализирован с коронавирусом

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Министр строительства и ЖКЖ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков госпитализированы с коронавирусом, сообщили в Telegram-канале министерства. «Остаюсь на связи», — передает он слова Якушева. Исполняющим обязанности министра назначен Никита Стасишин.

Якушев стал первым российским министром, у которого публично подтвердили коронавирус. Накануне премьер Михаил Мишустин сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат. После доклада президенту Владимиру Путину Мишустин ушел на госпитализацию, и. о. премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все, кто контактировал с Мишустиным, пройдут дополнительное тестирование, говорил пресс-секретарь правительства Борис Беляков. К вечеру 30 апреля у вице-премьера Марата Хуснуллина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова коронавирус не обнаружили, сообщали «РИА Новости» пресс-службы членов правительства.

Ранее по теме: У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных