У вице-премьера Хуснуллина не обнаружили коронавирус
Тест вице-премьера Марата Хуснуллина на коронавирус показал отрицательный результат, передает «РИА Новости» заявление его пресс-службы. Все совещания, в которых участвует Хуснуллин, проходят онлайн, добавил представитель вице-премьера.
У министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова коронавирус также не обнаружен, сказали «РИА Новости» в министерстве. Козлов проходил тест на COVID-19 утром.
Вечером 30 апреля премьер Михаил Мишустин заявил, что у него обнаружен коронавирус, и доложил президенту Владимиру Путину. Мишустин предложил возложить свои обязанности на первого вице-премьера Андрей Белоусова, Путин согласился и подписал указ. При этом Мишустин заявил, что продолжит держать связь с правительством и президентом по всем основным вопросам. Все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков.