У вице-премьера Хуснуллина не обнаружили коронавирус

Вечером 30 апреля премьер Михаил Мишустин заявил, что у него обнаружен коронавирус, и доложил президенту Владимиру Путину. Мишустин предложил возложить свои обязанности на первого вице-премьера Андрей Белоусова, Путин согласился и подписал указ. При этом Мишустин заявил, что продолжит держать связь с правительством и президентом по всем основным вопросам. Все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков.