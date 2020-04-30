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У вице-премьера Хуснуллина не обнаружили коронавирус

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Тест вице-премьера Марата Хуснуллина на коронавирус показал отрицательный результат, передает «РИА Новости» заявление его пресс-службы. Все совещания, в которых участвует Хуснуллин, проходят онлайн, добавил представитель вице-премьера.

У министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова коронавирус также не обнаружен, сказали «РИА Новости» в министерстве. Козлов проходил тест на COVID-19 утром.

Вечером 30 апреля премьер Михаил Мишустин заявил, что у него обнаружен коронавирус, и доложил президенту Владимиру Путину. Мишустин предложил возложить свои обязанности на первого вице-премьера Андрей Белоусова, Путин согласился и подписал указ. При этом Мишустин заявил, что продолжит держать связь с правительством и президентом по всем основным вопросам. Все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков.

Ранее по теме: У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных