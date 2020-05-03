Лукашенко отказался отменять парад Победы из-за коронавируса
Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА». Он отметил, что участники войны умирали, «может быть, и от вирусов», но они об этом не думали и «умирали ради нас». «Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого ‒ скажут, что испугались», ‒ добавил Лукашенко.
«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал»
Президент Белоруссии подчеркнул при этом, что если будет принято решение не отменять парад Победы, то «никого тащить» на мероприятие не надо. По словам Лукашенко, и так есть тысячи желающих посетить парад в Минске, среди которых есть и отдельные российские депутаты и сенаторы.
В России парад Победы из-за пандемии коронавируса решили перенести на неопределенный срок, объявил 16 апреля президент Владимир Путин. 9 мая пройдут авиационный парад и салюты, а парад на Красной площади, по словам Путина, состоится, когда отступит угроза инфекции.
К 3 мая в России выявлено 134 687 заразившихся коронавирусом, в Белоруссии официально подтверждено 15 828 случаев заражения.