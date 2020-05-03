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Лукашенко отказался отменять парад Победы из-за коронавируса

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Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА». Он отметил, что участники войны умирали, «может быть, и от вирусов», но они об этом не думали и «умирали ради нас». «Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого ‒ скажут, что испугались», ‒ добавил Лукашенко. 

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал»

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Президент Белоруссии подчеркнул при этом, что если будет принято решение не отменять парад Победы, то «никого тащить» на мероприятие не надо. По словам Лукашенко, и так есть тысячи желающих посетить парад в Минске, среди которых есть и отдельные российские депутаты и сенаторы.

В России парад Победы из-за пандемии коронавируса решили перенести на неопределенный срок, объявил 16 апреля президент Владимир Путин. 9 мая пройдут авиационный парад и салюты, а парад на Красной площади, по словам Путина, состоится, когда отступит угроза инфекции.

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К 3 мая в России выявлено 134 687 заразившихся коронавирусом, в Белоруссии официально подтверждено 15 828 случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных