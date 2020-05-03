Лукашенко отказался отменять парад Победы из-за коронавируса

Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА». Он отметил, что участники войны умирали, «может быть, и от вирусов», но они об этом не думали и «умирали ради нас». «Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого ‒ скажут, что испугались», ‒ добавил Лукашенко.