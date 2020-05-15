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Партия Захара Прилепина получила возможность участвовать в выборах

Ведомости

Партия «За правду» писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах. Ее внесли в соответствующий реестр Минюста. По словам секретаря ЦК партии Николая Новичкова, у нее зарегистрировано 54 отделения. Он говорит, что осенью партия планирует принять участие во всех выборах в заксобрания, которые в этом году пройдут в 11 регионах.

Сейчас в списке партий, которые могут участвовать в выборах, — 41 партия. Чтобы партии «За правду» принять участие в выборах в Госдуму в 2021 г. без сбора подписей, ей нужно иметь депутата в региональных заксобраниях. Три остальные новые партии, которые также проходят этап регистрации отделений и которые, по словам собеседников «Ведомостей», близких к Кремлю, получили одобрение в администрации президента, пока еще в список партий, имеющих право участвовать в выборах не попали. Среди этих партий — «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии.

Учредительный съезд партии «За правду» прошел 1 февраля.

Ранее по теме: Новые партии подают заявления о регистрации отделений в регионах

Среди основателей партии писатель, член Центрального штаба ОНФ Захар Прилепин и бывший советник главы Донецкой народной республики Александра Захарченко Александр Казаков.

Ранее «Ведомости» писали, что Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму 2021 г. большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер. Также эти партии, по словам собеседников, должны перетащить на себя часть протестного электората КПРФ и ЛДПР. Протестировать новые партийные проекты планируется в сентябре 2020 г., когда пройдут выборы в законодательные собрания 11 регионов, говорили собеседники «Ведомостей».

Ранее по теме: Кому нужны партии из пробирки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных