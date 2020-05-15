Партия Захара Прилепина получила возможность участвовать в выборах

Сейчас в списке партий, которые могут участвовать в выборах, — 41 партия. Чтобы партии «За правду» принять участие в выборах в Госдуму в 2021 г. без сбора подписей, ей нужно иметь депутата в региональных заксобраниях. Три остальные новые партии, которые также проходят этап регистрации отделений и которые, по словам собеседников «Ведомостей», близких к Кремлю, получили одобрение в администрации президента, пока еще в список партий, имеющих право участвовать в выборах не попали. Среди этих партий — «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии.