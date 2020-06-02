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Шойгу пригласил министра обороны США принять участие в параде Победы

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Министр обороны Сергей Шойгу пригласил министра обороны США Марка Эспера принять участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

К участию в параде приглашены военные из 19 стран, рассказал ранее Шойгу. Всего в параде Победы в Москве примет участие 14 000 человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Кроме того, будет задействовано 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 75 воздушных судов. Парад начнется в 10.00 мск. В 22.00 в столице и других городах России пройдет праздничный салют. 24 июня в стране объявлено нерабочим.

26 мая Путин определил дату не состоявшегося из-за пандемии коронавируса 9 мая парада. Президент поручил готовиться к параду 24 июня – именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России – 26 июля.

Ранее по теме: Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных