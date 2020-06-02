Шойгу пригласил министра обороны США принять участие в параде Победы

К участию в параде приглашены военные из 19 стран, рассказал ранее Шойгу. Всего в параде Победы в Москве примет участие 14 000 человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Кроме того, будет задействовано 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 75 воздушных судов. Парад начнется в 10.00 мск. В 22.00 в столице и других городах России пройдет праздничный салют. 24 июня в стране объявлено нерабочим.