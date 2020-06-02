Шойгу пригласил министра обороны США принять участие в параде Победы
Министр обороны Сергей Шойгу пригласил министра обороны США Марка Эспера принять участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
К участию в параде приглашены военные из 19 стран, рассказал ранее Шойгу. Всего в параде Победы в Москве примет участие 14 000 человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Кроме того, будет задействовано 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 75 воздушных судов. Парад начнется в 10.00 мск. В 22.00 в столице и других городах России пройдет праздничный салют. 24 июня в стране объявлено нерабочим.
26 мая Путин определил дату не состоявшегося из-за пандемии коронавируса 9 мая парада. Президент поручил готовиться к параду 24 июня – именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России – 26 июля.