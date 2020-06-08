Володин анонсировал отчет Мишустина в Госдуме
Госдума заслушает ежегодный отчет председателя правительства 22 июля, объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс». Это будет первое выступление Михаила Мишустина в Госдуме в должности премьера.
Фракции Госдумы должны будут до 29 июня направить свои вопросы Мишустину. Представители всех фракций уже встречались с премьером в этом году, но в формате видеоконференции.
В январе 2020 г., сразу после назначения Михаила Мишустина премьером, Госдума запланировала заслушать отчет правительства 15 апреля. Из-за пандемии коронавируса в начале апреля отчет Мишустина перенесли. Традиционно в ежегодном отчете премьер должен представить результаты работы прошлого кабинета министров.