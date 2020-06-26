К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полицияОн отказался общаться с полицейскими до приезда адвоката
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста». К Павлу выехал адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.
Телеканал «Дождь» сообщил, что Лобков отказался пускать полицейского до приезда адвоката. «Сказали, что будут меня ждать в любом случае. По какому поводу пришли, не сказали по телефону, говорят, что мои документы нужны. Все по стандарту», ‒ заявил «МБХ медиа» Соловьев. Лобков уточнил изданию, что на вопрос о причине визита ему ответили: «Собрать показания».
Ранее полиция приходила к эксперту «Голоса» Василию Вайсенбергу. Сейчас Вайсенберг вместе с адвокатом «Апологии протеста» Вероникой Поляковой направляются к участковому. Ранее эксперт утверждал, что можно дважды проголосовать по поправкам к Конституции ‒ на участке и удаленно.
26 июня управление МВД по Москве возбудило дело об административном правонарушении из-за видеоролика «Как проголосовать дважды». Лобков на видео продемонстрировал возможность два раза проголосовать на голосовании по поправкам к Конституции ‒ дистанционно и на избирательном участке. Действия Лобкова могут быть классифицированы по статье о незаконном получении избирательного бюллетеня, сообщила пресс-служба полиции. Ему грозит штраф в размере 30 000 руб. Сам Лобков утверждал, что таким образом проверял надежность системы электронного голосования.
В МВД считают, что действия журналиста могут быть заранее спланированной акцией по дискредитации голосования. Если это подтвердится, то рассказавшим грозит уголовное наказание по статьям 142.2 УК (незаконное получение бюллетеня группой людей), ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации) и ст. 213 УК (хулиганство). В полиции пообещали организовать проверку участников голосования и дать правовую оценку действиям ответственных из избирательных комиссий.
Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией. В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заверял, что голоса людей, проголосовавших дважды, будут учтены только один раз.