Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция

Он отказался общаться с полицейскими до приезда адвоката
Ирина Чевтаева
Владимир Вяткин / РИА Новости

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста». К Павлу выехал адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

Телеканал «Дождь» сообщил, что Лобков отказался пускать полицейского до приезда адвоката. «Сказали, что будут меня ждать в любом случае. По какому поводу пришли, не сказали по телефону, говорят, что мои документы нужны. Все по стандарту», ‒ заявил «МБХ медиа» Соловьев. Лобков уточнил изданию, что на вопрос о причине визита ему ответили: «Собрать показания».

Ранее полиция приходила к эксперту «Голоса» Василию Вайсенбергу. Сейчас Вайсенберг вместе с адвокатом «Апологии протеста» Вероникой Поляковой направляются к участковому. Ранее эксперт утверждал, что можно дважды проголосовать по поправкам к Конституции ‒ на участке и удаленно.

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Широкое освещение в СМИ указывает на признаки запланированной акции, утверждает МВД

26 июня управление МВД по Москве возбудило дело об административном правонарушении из-за видеоролика «Как проголосовать дважды». Лобков на видео продемонстрировал возможность два раза проголосовать на голосовании по поправкам к Конституции ‒ дистанционно и на избирательном участке. Действия Лобкова могут быть классифицированы по статье о незаконном получении избирательного бюллетеня, сообщила пресс-служба полиции. Ему грозит штраф в размере 30 000 руб. Сам Лобков утверждал, что таким образом проверял надежность системы электронного голосования.

В МВД считают, что действия журналиста могут быть заранее спланированной акцией по дискредитации голосования. Если это подтвердится, то рассказавшим грозит уголовное наказание по статьям 142.2 УК (незаконное получение бюллетеня группой людей), ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации) и ст. 213 УК (хулиганство). В полиции пообещали организовать проверку участников голосования и дать правовую оценку действиям ответственных из избирательных комиссий.

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией. В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заверял, что голоса людей, проголосовавших дважды, будут учтены только один раз.

Ранее по теме: Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных