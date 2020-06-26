К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция

Телеканал «Дождь» сообщил, что Лобков отказался пускать полицейского до приезда адвоката. «Сказали, что будут меня ждать в любом случае. По какому поводу пришли, не сказали по телефону, говорят, что мои документы нужны. Все по стандарту», ‒ заявил «МБХ медиа» Соловьев. Лобков уточнил изданию, что на вопрос о причине визита ему ответили: «Собрать показания».