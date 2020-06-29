WP: из-за сговора России с талибами погибли несколько американских военных
Из-за сговора между талибами и Россией могли погибнуть несколько американских военнослужащих в Афганистане. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, в том числе — высокопоставленного чиновника США.
Как пишет газета, ее собеседники получили сведения об этом от представителей сил специальных операций, которые участвовали в допросах боевиков, захваченных в плен в Афганистане. Источники рассказали, что к смерти нескольких военнослужащих привело якобы вознаграждение, которое предлагала связанным с талибами боевикам Россия. Сколько представителей коалиции или американских военных погибли из-за предложения со стороны России, в публикации не уточняется. По данным газеты, после получения разведданных из Афганистана в Белом доме прошло закрытое совещание. На нем, пишет WP, обсуждались возможные варианты ответа на действия России. Специальный посланник администрации Трампа по Афганистану Залмай Халилзад настаивал на прямом ответе и безотлагательных мерах, а некоторые сотрудники Совета национальной безопасности, курирующие российское направление, были против. Окончательную разработкой любых вариантов ответных действий займется советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, уточняет издание.
По данным газеты, в Афганистане в 2018 г. в результате обстрела или взрыва снарядов погибли 10 американских военных, в 2019 г. — 16, в 2020 г. — двое. Каждый год, отмечает WP, несколько американцев погибали от нападений со стороны афганских военных, среди которых есть и талибы. Издание также напоминает, что ранее сообщалось, что Россия поставляет стрелковое оружие талибам. По словам Картера Малкасяна, который служил старшим советником председателя объединенного комитета начальников штабов, Россия культивировала отношения с некоторыми представителями движения «Талибан» (запрещено в России), в основном, в северном Афганистане, с 2015 г. Причинами этого были как угрозы России со стороны «Исламского государства» (запрещено в России), так и желание, чтобы американские войска покинули регион. Малкасян считает, что награды для талибов, если это правда, могли быть «случайной» инициативой, а не действиями со стороны высшего эшелона российской власти. Собеседник газеты отметил, что Россия выступает за вывод американских войск из Афганистана, но не любой ценой.
Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. В Белом доме отрицают, что когда-либо получали разведданные, о которых говорится в материале NYT. Трамп заявил в Twitter, что об этом не докладывали ни лично ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, а публикацию NYT назвал «очередной фальшивой заказухой от The Times». Похожую оценку дали в российском МИДе: по его мнению, это «вброс американской разведки», который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности ее пропагандистов». Сведения американских разведчиков назвал безосновательными и официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид, передает The Hill.