WP: из-за сговора России с талибами погибли несколько американских военных

Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. В Белом доме отрицают, что когда-либо получали разведданные, о которых говорится в материале NYT. Трамп заявил в Twitter, что об этом не докладывали ни лично ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, а публикацию NYT назвал «очередной фальшивой заказухой от The Times». Похожую оценку дали в российском МИДе: по его мнению, это «вброс американской разведки», который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности ее пропагандистов». Сведения американских разведчиков назвал безосновательными и официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид, передает The Hill.