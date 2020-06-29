WP: из-за сговора России с талибами погибли несколько американских военных

По данным газеты, в Афганистане в 2018 г. в результате обстрела или взрыва снарядов погибли 10 американских военных, в 2019 г. — 16, в 2020 г. — двое. Каждый год, отмечает WP, несколько американцев погибали от нападений со стороны афганских военных, среди которых есть и талибы. Издание также напоминает, что ранее сообщалось, что Россия поставляет стрелковое оружие талибам. По словам Картера Малкасяна, который служил старшим советником председателя объединенного комитета начальников штабов, Россия культивировала отношения с некоторыми представителями движения «Талибан» (запрещено в России), в основном, в северном Афганистане, с 2015 г. Причинами этого были как угрозы России со стороны «Исламского государства» (запрещено в России), так и желание, чтобы американские войска покинули регион. Малкасян считает, что награды для талибов, если это правда, могли быть «случайной» инициативой, а не действиями со стороны высшего эшелона российской власти. Собеседник газеты отметил, что Россия выступает за вывод американских войск из Афганистана, но не любой ценой.