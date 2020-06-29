МВД Белоруссии начало проверку в отношении кандидата в президенты Цепкало

18 июня в Белоруссии был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико. Его подозревают в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. Он возглавлял банк с середины 2000 г. до мая 2020 г. Кроме того, сразу несколько уголовных дел было возбуждено в отношении блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах, он находится под арестом. Вместо него в президенты выдвинулась его супруга Светлана Тихановская.