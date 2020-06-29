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МВД Белоруссии начало проверку в отношении кандидата в президенты Цепкало

Ведомости

МВД Белоруссии начало доследственную проверку по поручению Генпрокуратуры страны в отношении кандидата в президенты Валерия Цепкало, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ольги Чемодановой. Претендента на пост главы государства проверят на предмет совершения противоправной деятельности, уточнила она.

Проверка инициирована по заявлению гражданина Турции, уточнила Чемоданова. В пресс-службе белорусской Генпрокуратуры говорили, что заявление в июне подал гражданин Белоруссии турецкого происхождения. «Оно было направлено по компетенции в МВД для проверки доводов заявителя», – пояснила Генпрокуратура.

18 июня в Белоруссии был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико. Его подозревают в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. Он возглавлял банк с середины 2000 г. до мая 2020 г. Кроме того, сразу несколько уголовных дел было возбуждено в отношении блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах, он находится под арестом. Вместо него в президенты выдвинулась его супруга Светлана Тихановская.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Ранее по теме: Президентские выборы в Белоруссии начались с репрессий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных