МВД Белоруссии начало проверку в отношении кандидата в президенты Цепкало
МВД Белоруссии начало доследственную проверку по поручению Генпрокуратуры страны в отношении кандидата в президенты Валерия Цепкало, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ольги Чемодановой. Претендента на пост главы государства проверят на предмет совершения противоправной деятельности, уточнила она.
Проверка инициирована по заявлению гражданина Турции, уточнила Чемоданова. В пресс-службе белорусской Генпрокуратуры говорили, что заявление в июне подал гражданин Белоруссии турецкого происхождения. «Оно было направлено по компетенции в МВД для проверки доводов заявителя», – пояснила Генпрокуратура.
18 июня в Белоруссии был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико. Его подозревают в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. Он возглавлял банк с середины 2000 г. до мая 2020 г. Кроме того, сразу несколько уголовных дел было возбуждено в отношении блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах, он находится под арестом. Вместо него в президенты выдвинулась его супруга Светлана Тихановская.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.