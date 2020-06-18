Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан

Говоря о значении происходящего в Белоруссии для России, Минченко отметил, что у России не было ни одного своего кандидата на белорусских выборах. Это произошло впервые, подтверждает собеседник «Ведомостей». «Было бы странно поддерживать Лукашенко после того, что он наговорил за последние годы. Но в то же время нет никакого смысла поддерживать и кандидатов, которые продвигают очевидно антироссийскую риторику. Тот же самый Бабарико призывал к выходу из ОДКБ, к закрытию Белорусской АЭС, которая только построена, ‒ т. е. очевидно высказывался против интересов России. Поэтому никакого смысла поддерживать его не было, равно как и других кандидатов, которые используют прозападную и антироссийскую риторику», ‒ поясняет Минченко. При этом и Лукашенко начинает игру против российских интересов, клеймя того же Бабарико «российским кандидатом», что неправда, и предпринимая недружественные действия против российских активов, указывает политолог.