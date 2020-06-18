Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан

Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержанЕго заподозрили в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан по подозрению в организации преступной схемы, сообщил журналистам председатель Комитета госконтроля республики Иван Тертель. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский заявил «Интерфаксу», что его до сих пор не уведомили ни о причинах задержания, ни о том, в каком статусе находится его подзащитный.
В свою очередь Тертель сообщил, что Комитет по госконтролю вскрыл новые факты противоправной деятельности Бабарико. Кандидат на пост президента до выдвижения на выборы возглавлял Белгазпромбанк, бывшие и действующие сотрудники которого теперь проходят фигурантами по уголовному делу. В частности, ведется расследование махинаций с векселями на сумму более $60 млн, рассказал Тертель. «Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», ‒ добавил он. Одной из таких структур, по версии Комитета госконтроля, был латвийский ABLV-банк, на счета которого из Белгазпромбанка было выведено $430 млн.
Следствие считает Бабарико непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, сообщил Тертель. Кроме того, кандидат на пост президента, по его словам, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки скрыть следы преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, добавил председатель Комитета госконтроля.
Неделю назад в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка. Задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. Тогда сообщалось, что Бабарико пока не проходит подозреваемым по делу. Утром 18 июня Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в Комитет госконтроля для допроса, а в их домах начались обыски. Адвокаты жаловались, что их не допускают к подзащитным.
Бабарико ранее заявлял, что, по его мнению, расследование вокруг банка носит политический, заказной характер. Он возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 г. до мая 2020 г.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Штаб Бабарико 17 мая пожаловался, что избирательный счет политика заблокирован.
Задержание Бабарико свидетельствует, что на выборах в Белоруссии реализуется силовой сценарий, считает политолог Евгений Минченко: «Всех радикальных оппонентов, у которых есть какой-то уровень общественной поддержки, поснимают, Бабарико, видимо, посадят ‒ вот, собственно, и все». В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Говоря о значении происходящего в Белоруссии для России, Минченко отметил, что у России не было ни одного своего кандидата на белорусских выборах. Это произошло впервые, подтверждает собеседник «Ведомостей». «Было бы странно поддерживать Лукашенко после того, что он наговорил за последние годы. Но в то же время нет никакого смысла поддерживать и кандидатов, которые продвигают очевидно антироссийскую риторику. Тот же самый Бабарико призывал к выходу из ОДКБ, к закрытию Белорусской АЭС, которая только построена, ‒ т. е. очевидно высказывался против интересов России. Поэтому никакого смысла поддерживать его не было, равно как и других кандидатов, которые используют прозападную и антироссийскую риторику», ‒ поясняет Минченко. При этом и Лукашенко начинает игру против российских интересов, клеймя того же Бабарико «российским кандидатом», что неправда, и предпринимая недружественные действия против российских активов, указывает политолог.
Вероятнее всего, Россия займет позицию невмешательства в белорусские выборы, полагает эксперт. Это впервые будет позиция «не поддержки Лукашенко, а дистанцирования от него», добавляет собеседник.