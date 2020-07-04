Кондратьев подал заявление на регистрацию кандидатом на выборы главы Кубани

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в субботу подал в региональный избирком документы для регистрации кандидатом на сентябрьских выборах главы региона, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого избиркома. По словам представителя избиркома, срок подачи заявлений истекает в шесть часов вечера 5 июля.