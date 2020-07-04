Кондратьев подал заявление на регистрацию кандидатом на выборы главы Кубани
Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в субботу подал в региональный избирком документы для регистрации кандидатом на сентябрьских выборах главы региона, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого избиркома. По словам представителя избиркома, срок подачи заявлений истекает в шесть часов вечера 5 июля.
Ранее документы также подали Александр Сафронов (от КПРФ), Иван Титушкин (ЛДПР), Денис Хмелевский («Справедливая Россия»), Денис Деулин (Партия социальной защиты). Кандидатуру Кондратьева одобрило краснодарское отделение «Единой России».
Выборы на Кубани будут проходить в единый день голосования ‒ 13 сентября. Губернатор будет избран на следующие пять лет.
Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 г. На выборах в сентябре того же он набрал 83,64% голосов избирателей.