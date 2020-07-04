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Кондратьев подал заявление на регистрацию кандидатом на выборы главы Кубани

Ведомости

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в субботу подал в региональный избирком документы для регистрации кандидатом на сентябрьских выборах главы региона, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого избиркома. По словам представителя избиркома, срок подачи заявлений истекает в шесть часов вечера 5 июля.

Ранее документы также подали Александр Сафронов (от КПРФ), Иван Титушкин (ЛДПР), Денис Хмелевский («Справедливая Россия»), Денис Деулин (Партия социальной защиты). Кандидатуру Кондратьева одобрило краснодарское отделение «Единой России».

Выборы на Кубани будут проходить в единый день голосования ‒ 13 сентября. Губернатор будет избран на следующие пять лет.

Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 г. На выборах в сентябре того же он набрал 83,64% голосов избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных