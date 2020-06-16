Карантин для приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня

12 июня в Краснодарском крае отменили пропускной режим, объявленный ранее из-за эпидемии коронавируса. С этого дня в регионе разрешены деловые мероприятия с числом участников до 50 человек. По записи разрешена работа библиотек, музеев и выставочных залов. Также начали работать стадионы, спортивные комплексы и другие спортивные объекты.