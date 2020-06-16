Карантин для приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня
С 21 июня в Краснодарском крае для приезжающих туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире «России 1». Он отметил, что у всех приезжающих будут измерять температуру.
Прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются. По словам губернатора, соблюдение социальной дистанции отдыхающие будут контролировать сами, пишет ТАСС. С 21 июля в регионе завершится режим самозоляции.
12 июня в Краснодарском крае отменили пропускной режим, объявленный ранее из-за эпидемии коронавируса. С этого дня в регионе разрешены деловые мероприятия с числом участников до 50 человек. По записи разрешена работа библиотек, музеев и выставочных залов. Также начали работать стадионы, спортивные комплексы и другие спортивные объекты.
По данным оперштаба на 16 июня, в Краснодарском крае зарегистрировано 5112 случаев коронавируса. За последние сутки выявлено 70 случаев заболевания. Выздоровели за все время распространения инфекции — 3794 человек. Умерли — 53.