В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о послаблениях ранее введенных в регионе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает «Интерфакс». Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. По его словам, карантинные посты, установленные на границах муниципальных образований, сыграли большую роль. «Но мы не можем постоянно находиться в режиме пропусков», — отметил он. В сложившихся условиях необходимо позволить людям свободно перемещаться по краю, в том числе в сторону Черноморского побережья, сказал он на заседании краевого оперативного штаба.