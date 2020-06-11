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В Краснодарском крае отменен пропускной режим

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о послаблениях ранее введенных в регионе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает «Интерфакс». Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. По его словам, карантинные посты, установленные на границах муниципальных образований, сыграли большую роль. «Но мы не можем постоянно находиться в режиме пропусков», — отметил он. В сложившихся условиях необходимо позволить людям свободно перемещаться по краю, в том числе в сторону Черноморского побережья, сказал он на заседании краевого оперативного штаба.

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня. Обстановка в регионе способствует дальнейшему смягчению ранее введенных мер.

Помимо этого губернатор разрешил с 12 июня проводить в регионе деловые мероприятия с числом участников до 50 человек. Разрешена работа библиотек, музеев, выставочных залов, однако доступ будет осуществляться только по записи. Также разрешена деятельность стадионов, спортивных комплексов и других спортивных объектов.

Власти Краснодарского края начали поэтапно смягчать режим самоизоляции с 23 мая. Сначала были отменены ограничения на перемещение машин внутри муниципальных образований. 6 июня власти разрешили посещать набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах. Заработали уличные летние террасы и веранды, летние кафе на открытом воздухе.

Ранее по теме: В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных