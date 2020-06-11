В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о послаблениях ранее введенных в регионе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает «Интерфакс». Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. По его словам, карантинные посты, установленные на границах муниципальных образований, сыграли большую роль. «Но мы не можем постоянно находиться в режиме пропусков», — отметил он. В сложившихся условиях необходимо позволить людям свободно перемещаться по краю, в том числе в сторону Черноморского побережья, сказал он на заседании краевого оперативного штаба.
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня. Обстановка в регионе способствует дальнейшему смягчению ранее введенных мер.
Помимо этого губернатор разрешил с 12 июня проводить в регионе деловые мероприятия с числом участников до 50 человек. Разрешена работа библиотек, музеев, выставочных залов, однако доступ будет осуществляться только по записи. Также разрешена деятельность стадионов, спортивных комплексов и других спортивных объектов.
Власти Краснодарского края начали поэтапно смягчать режим самоизоляции с 23 мая. Сначала были отменены ограничения на перемещение машин внутри муниципальных образований. 6 июня власти разрешили посещать набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах. Заработали уличные летние террасы и веранды, летние кафе на открытом воздухе.