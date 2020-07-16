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ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала разведки

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила сведения о том, что журналист Иван Сафронов рассекретил Чехии информацию, являющуюся гостайной, от Службы внешней разведки (СВР), рассказал журналистам адвокат обвиняемого Иван Павлов. По его словам, соответствующее сообщение подписал генерал СВР. Его фамилия в материалах дела не указывается, сказал Павлов.

Он рассказал, что расследованием дела занимаются десять следователей ФСБ под руководством подполковника Александра Чабана.

По словам Павлова, Мосгорсуд приобщил к делу более десяти поручительств и 25 характеристик его подзащитного.

Павлов также рассказал, что не участвует в заседании Мосгорсуда, так как специально не давал подписку о неразглашении, чтобы иметь возможность давать журналистам хоть какую-нибудь информацию о судебном процессе. «Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом. Я буду дистанционно участвовать в деле, пока с меня не возьмут подписку, и буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше», — пояснил Павлов. Интересы Сафронова в суде представляют еще четыре адвоката, помимо Павлова.

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Сафронова задержали 7 июля. У него дома и в рабочем кабинете были проведены обыски. Следствие считает, что Сафронов передал спецслужбе НАТО информацию, составляющую гостайну. По мнению ФБР, Сафронова в 2012 г. (тогда ему был 21 год, он был студентом Высшей школы экономики) завербовала спецслужба Чехии, подконтрольная США. В 2017 г. Сафронов якобы собрал и передал представителю спецслужб засекреченную информацию о поставках вооружений и действиях российских военных в странах Африки и Ближнего Востока. Ранее Сафронов был арестован на два месяца. Свою вину он не признает.

Ранее по теме: Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных