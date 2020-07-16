ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала разведки

Павлов также рассказал, что не участвует в заседании Мосгорсуда, так как специально не давал подписку о неразглашении, чтобы иметь возможность давать журналистам хоть какую-нибудь информацию о судебном процессе. «Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом. Я буду дистанционно участвовать в деле, пока с меня не возьмут подписку, и буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше», — пояснил Павлов. Интересы Сафронова в суде представляют еще четыре адвоката, помимо Павлова.