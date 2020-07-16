Штабы соперников Лукашенко на выборах решили объединить усилия

Одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах является Бабарико. С начала президентской кампании предприниматель находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Изначально на выборы собирался муж Светланы Тихоновой — Сергей. Однако его арестовали по обвинению в применении насилия к полицейскому. В поддержку Бабарико в белорусских городах проходили протесты.