Штабы соперников Лукашенко на выборах решили объединить усилия
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. Такое решение было принято на встрече представителей штабов не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также утвержденной ЦИК кандидатом Светланы Тихановской.
Объединение объявило о планах призывать избирателей принимать участие в выборах. Штабы оппозиции планируют разными способами информировать избирателей защищать свой голос, сообщает портал со ссылкой на сообщение штаба. Кроме того, в случае победы кандидаты пообещали «повторные честные выборы».
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах является Бабарико. С начала президентской кампании предприниматель находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Изначально на выборы собирался муж Светланы Тихоновой — Сергей. Однако его арестовали по обвинению в применении насилия к полицейскому. В поддержку Бабарико в белорусских городах проходили протесты.