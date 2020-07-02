Кандидата в президенты Белоруссии Бабарико обвинили по трем статьям УК
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, пишет портал Tut.by. Сыну кандидата Эдуарду Бабарико предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
18 июня Бабарико задержали по подозрению в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. Он возглавлял его с середины 2000 г. до мая 2020 г., когда выдвинулся кандидатом в президенты Белоруссии. После его выдвижения были задержаны еще 15 бывших и действующих сотрудников банка. Сам бизнесмен не считает себя виновным.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. По неофициальным оценкам, Бабарико является одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах.