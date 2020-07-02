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Кандидата в президенты Белоруссии Бабарико обвинили по трем статьям УК

Ведомости

Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, пишет портал Tut.by. Сыну кандидата Эдуарду Бабарико предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

18 июня Бабарико задержали по подозрению в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. Он возглавлял его с середины 2000 г. до мая 2020 г., когда выдвинулся кандидатом в президенты Белоруссии. После его выдвижения были задержаны еще 15 бывших и действующих сотрудников банка. Сам бизнесмен не считает себя виновным.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. По неофициальным оценкам, Бабарико является одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных