Кандидата в президенты Белоруссии Бабарико обвинили по трем статьям УК

18 июня Бабарико задержали по подозрению в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. Он возглавлял его с середины 2000 г. до мая 2020 г., когда выдвинулся кандидатом в президенты Белоруссии. После его выдвижения были задержаны еще 15 бывших и действующих сотрудников банка. Сам бизнесмен не считает себя виновным.