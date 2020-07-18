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Жириновский заявил о назначении врио губернатора Хабаровского края в понедельник

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает, что президент Владимир Путин подпишет указ о назначении временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июля. В эфире радио «Комсомольская правда» он сказал, что ему сообщили о партийной принадлежности врио губернатора к ЛДПР, представители других партий «вроде бы не рассматриваются». Жириновский отметил, что не знает фамилии кандидата.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных претендентов на пост врио губернатора от партии: председатель комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Госдумы из Дальневосточного федерального округа Андрей Андрейченко.

9 июля действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х гг. и покушении на их жизнь. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала и с требованиями перенести суд из Москвы в Хабаровск.

Ранее по теме: Песков: Хабаровский край не может долго оставаться без руководителя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных