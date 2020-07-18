Жириновский заявил о назначении врио губернатора Хабаровского края в понедельник
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает, что президент Владимир Путин подпишет указ о назначении временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июля. В эфире радио «Комсомольская правда» он сказал, что ему сообщили о партийной принадлежности врио губернатора к ЛДПР, представители других партий «вроде бы не рассматриваются». Жириновский отметил, что не знает фамилии кандидата.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных претендентов на пост врио губернатора от партии: председатель комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Госдумы из Дальневосточного федерального округа Андрей Андрейченко.
9 июля действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х гг. и покушении на их жизнь. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала и с требованиями перенести суд из Москвы в Хабаровск.