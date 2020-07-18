Жириновский заявил о назначении врио губернатора Хабаровского края в понедельник

9 июля действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х гг. и покушении на их жизнь. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала и с требованиями перенести суд из Москвы в Хабаровск.