Песков: Хабаровский край не может долго оставаться без руководителя

«Жители региона голосовали на выборах. Они голосовали на выборах и сделали свой выбор. К сожалению, человек, который победил на этих выборах по-своему прошлому и сейчас обвиняется по очень серьезным статьям — в причастности к убийству. Виновность его установит суд. А выборы есть выборы — люди голосуют», — добавил Песков.