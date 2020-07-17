Песков: Хабаровский край не может долго оставаться без руководителя
Президент России Владимир Путин еще не принял решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выбирая кандидатуру на этот пост, глава государства будет руководствоваться информацией, поступающей от следствия и по ситуации в крае, отметил Песков.
«Долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя», — отметил представитель Кремля. По его словам, информацию о сложившейся ситуации росийский лидер получает из множественных источников. «Никто никогда не полагается на какой-то один вид мониторинга, на какие-то одни исследования, конечно, они должным образом не могут отображать истинное положение дел», — пояснил Песков.
«Жители региона голосовали на выборах. Они голосовали на выборах и сделали свой выбор. К сожалению, человек, который победил на этих выборах по-своему прошлому и сейчас обвиняется по очень серьезным статьям — в причастности к убийству. Виновность его установит суд. А выборы есть выборы — люди голосуют», — добавил Песков.
Ранее вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, заявил, что президент в ближайшее время назначит врио губернатора Хабаровского края. Возможных кандидатур на этот пост он не называл.
Действующего губернатора Хабаровского края Юрия Трутнева задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.