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Песков: Хабаровский край не может долго оставаться без руководителя

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Президент России Владимир Путин еще не принял решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выбирая кандидатуру на этот пост, глава государства будет руководствоваться информацией, поступающей от следствия и по ситуации в крае, отметил Песков.

«Долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя», — отметил представитель Кремля. По его словам, информацию о сложившейся ситуации росийский лидер получает из множественных источников. «Никто никогда не полагается на какой-то один вид мониторинга, на какие-то одни исследования, конечно, они должным образом не могут отображать истинное положение дел», — пояснил Песков.

«Жители региона голосовали на выборах. Они голосовали на выборах и сделали свой выбор. К сожалению, человек, который победил на этих выборах по-своему прошлому и сейчас обвиняется по очень серьезным статьям — в причастности к убийству. Виновность его установит суд. А выборы есть выборы — люди голосуют», — добавил Песков.

Ранее по теме: Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фотографии

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, заявил, что президент в ближайшее время назначит врио губернатора Хабаровского края. Возможных кандидатур на этот пост он не называл.

Действующего губернатора Хабаровского края Юрия Трутнева задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.

Ранее по теме: Трутнев назвал ошибкой участие Шпорта в губернаторских выборах 2018 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных