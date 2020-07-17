Трутнев назвал ошибкой участие Шпорта в губернаторских выборах 2018 года
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назвал ошибкой участие предыдущего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта в выборах главы региона, на которых победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Об этом полпред заявил журналистам во Владивостоке.
«На всем протяжении выборов Фургала...я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта», — сказал Трутнев (здесь и далее — цитаты по РИА «Новости»). По его словам, выборы показали, что «Хабаровский край от него устал». Полпред добавил, что Вячеслав Шпорт «достаточно сильный организатор», но против него сыграло его окружение. Он отметил, что «Вячеслав Иванович [Шпорт] не должен был выходить на эти выборы». «Это можно оценивать как ошибку», — сказал Трутнев.
Дальневосточный полпред напомнил об инциденте с уполномоченным представителем губернатора в Комсомольске-на-Амуре Константина Белинского. «[У Шпорта] люди по клубнике ездили, что вызывало достаточно жесткую реакцию. И с моей стороны, в том числе», — сказал он. Летом 2018 г. в соцсетях распространялась видеозапись, на ней внедорожник с привязанным к нему колесом ездил по грядкам с клубникой. Причиной уничтожения урожая клубники у фермера Ирины Коровиной 16 июня 2018 г. стал денежный спор из-за арендованного у Белинского гектара земли. Правительство региона после инцидента объявило, что должность уполномоченного представителя губернатора не относится к должностям госслужащих, а сам Белинский уволился с нее за день до уничтожения клубники.
По словам Трутнева, свою позицию он решил высказать журналистам, чтобы объяснить, какие выводы власть делает в связи с митингами в Хабаровске. При этом полпред отметил, что «последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов». Руководитель регионального партийного отделения, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором в сентябре 2018 г. после двух туров выборов. В первом Фургал и губернатор-единоросс Шпорт набрали почти равное количество голосов, во втором — победил Фургал с почти 70% голосов жителей края, пришедших на выборы.
Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004-2005 годах. Губернатор свою вину не признает. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сергея Фургала. Заседание прошло в закрытом режиме, сам Фургал участвовал в слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». В тот же день Следственный комитет России заявил, что располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.