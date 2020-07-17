Трутнев назвал ошибкой участие Шпорта в губернаторских выборах 2018 года

Дальневосточный полпред напомнил об инциденте с уполномоченным представителем губернатора в Комсомольске-на-Амуре Константина Белинского. «[У Шпорта] люди по клубнике ездили, что вызывало достаточно жесткую реакцию. И с моей стороны, в том числе», — сказал он. Летом 2018 г. в соцсетях распространялась видеозапись, на ней внедорожник с привязанным к нему колесом ездил по грядкам с клубникой. Причиной уничтожения урожая клубники у фермера Ирины Коровиной 16 июня 2018 г. стал денежный спор из-за арендованного у Белинского гектара земли. Правительство региона после инцидента объявило, что должность уполномоченного представителя губернатора не относится к должностям госслужащих, а сам Белинский уволился с нее за день до уничтожения клубники.