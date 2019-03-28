За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев
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Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски. По данным источников агентств, обыски и задержание были проведены в рамках расследования дела о злоупотреблении в лесной отрасли.
Однако в опубликованном днем пресс-релизе Следственного комитета России (СКР) ни о каком лесе уже не говорилось. По информации СКР, Ишаева, который в 2013–2018 гг. занимал должность вице-президента «Роснефти», задержали по подозрению в хищении мошенническим путем денежных средств у этой нефтяной компании (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с 2014 по 2017 г. в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства «Роснефти» Ишаев обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей экс-полпреду коммерческой организацией.
Пресс-служба «Роснефти» заявила, что именно ее служба безопасности выявила злоупотребления и передала материалы в правоохранительные органы. В 2018 г. было принято решение о ликвидации представительства в Хабаровске, ликвидационные процедуры завершаются, отметили в «Роснефти». По данным «РИА Новости», обыски в четверг прошли и в дальневосточном представительстве «Роснефти».
Вечером Басманный суд отправил Ишаева под домашний арест. Нанесенный им ущерб оценен в 5,7 млн руб. Сам Ишаев назвал обвинение абсурдным и заявил, что «5 млн руб. за пять лет – это маленькая часть зарплаты». Представленную суду информацию о наличии у него зарубежных офшоров Ишаев назвал «полным враньем». «Чушью собачьей» обвиняемый назвал утверждение следователя о том, что, оставшись на свободе, он может повлиять на следствие или скрыться.
Ишаев был одним из самых опытных и авторитетных региональных лидеров. Он возглавил администрацию Хабаровского края в 1991 г., через пять лет выиграл первые выборы губернатора и занимал этот пост до 2009 г. После этого он был назначен полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а с 2012 г. совмещал этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 г. вернувшийся в Кремль Владимир Путин освободил Ишаева от обоих постов (новым полпредом стал Юрий Трутнев), после чего Ишаев и начал работу в «Роснефти», где курировал вопросы развития бизнеса на Дальнем Востоке.
До Ишаева полпреды президента в федеральных округах фигурантами уголовных дел не становились. В то же время он стал уже вторым бывшим министром, оказавшимся под стражей за три последних дня: во вторник был задержан, а в среду арестован экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, которому наряду с мошенничеством инкриминируется создание организованного преступного сообщества.
Ранее два человека, близких к администрации президента, говорили «Ведомостям», что прошлой осенью Ишаев поддерживал на губернаторских выборах в Хабаровском крае кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Фургала, который во втором туре победил действующего губернатора Вячеслава Шпорта. По словам одного из собеседников, Ишаев убедил Фургала не сниматься с выборов перед вторым туром, хотя такая договоренность была достигнута с полпредом Трутневым.
Еще один человек, близкий к администрации президента, говорит, что Трутнев перед вторым туром договаривался с руководством ЛДПР и Ишаевым, чтобы Фургал не вел активную избирательную кампанию. Именно в тот момент Шпорт и Фургал записывали совместные видеоролики, в которых губернатор официально обещал сопернику пост вице-губернатора. Однако Ишаев договоренности с Трутневым нарушил, уверяет собеседник. После победы Фургала в его правительство пришли несколько человек из команды Ишаева: первым зампредом правительства края стал Игорь Аверин, работавший у Ишаева в полпредстве, а министром финансов стал Александр Кацуба, занимавший тот же пост при губернаторе Ишаеве. Человеком Ишаева считается и зампред правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами Владимир Хлапов, в кабинете которого, по данным «Интерфакса», в четверг тоже прошли обыски.
Представитель Трутнева отказался от комментариев.
Поводом для задержания Ишаева могла стать кампания против Фургала, допускает политолог Михаил Виноградов: «Это важно и с точки зрения влияния на расстановку сил на сентябрьских выборах в краевую думу. Однако повод, каким бы он ни был, оказывается вторичен по сравнению с резонансом, который бьет и по «патриархам» российской политики, и по бывшим не только губернаторам, но и полпредам, и членам Совбеза». Таким образом, завершилась пауза в задержаниях крупных чиновников, длившаяся с апреля 2017 г., когда под стражей оказались глава Удмуртии Александр Соловьев и только что уволенный глава Марийской республики Леонид Маркелов, а за полгода до этого – министр экономического развития Алексей Улюкаев, напоминает эксперт.
Дело Ишаева будет восприниматься региональными элитами как сигнал и перед сложными выборами в Хабаровском крае (в краевую думу, в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и в Госдуму по округу Фургала) и в других регионах, где пройдут выборы губернаторов – федеральных назначенцев, далеких от нынешних региональных элит, считает политолог Александр Пожалов. По его мнению, федеральная кадровая политика – назначать в регионы менеджеров, не связанных с региональными элитами, и ослаблять эти элиты – требует вывода из игры влиятельных региональных «патриархов», таких как Ишаев.
Похоже, что президент дал установку силовикам брать всех, на кого есть хоть какие-то материалы, предполагает политолог Аббас Галлямов: «Принцип «на грехи своих глаза слегка подзакрываем» больше не действует. Во-первых, падающие рейтинги власти требуют продемонстрировать обществу интенсификацию борьбы с коррупцией. Во-вторых, экономика тоже уже не позволяет воровать в прежних масштабах». К тому же, поддержав Фургала, Ишаев действительно дал основания усомниться в своей лояльности, добавляет эксперт: «Так что в его случае арест несет еще и воспитательный смысл – чтобы другим неповадно было».
Бывшие министры под следствием
Бывший министр юстиции был арестован 3 февраля 1999 г., ему предъявили обвинения по ст. 160 УК («Присвоение или растрата») и ст. 290 («Получение взятки»). По данным следствия, Ковалев неоднократно получал взятки деньгами, квартирами и земельными участками, а из созданного им Фонда общественной защиты гражданских прав было похищено 1,29 млрд руб. 3 октября 2001 г. экс-министр приговорен к девяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет
Обвинение министру путей сообщения было предъявлено 19 октября 2001 г. по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») и ст. 160 («Присвоение или растрата»). По версии следствия, он незаконно приобретал квартиры для руководства министерства и незаконно образовал шесть фондов, куда отчислялась часть прибыли от железных дорог на общую сумму более 20 млрд руб. 3 января 2002 г. Аксененко был снят со своего поста, после чего выехал на лечение в Германию. Приговор не был вынесен в связи со смертью обвиняемого 20 июля 2005 г.
Экс-министр по атомной энергии был арестован 2 мая 2005 г. в Берне (Швейцария) по запросу минюста США, обвинившего его в присвоении $9 млн, предоставленных для модернизации системы безопасности на ядерных объектах России. 13 мая 2005 г. в России против Адамова также было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В декабре 2005 г. он был экстрадирован в Россию и 19 февраля 2008 г. приговорен к 5,5 года лишения свободы. В апреле 2008 г. срок был заменен на условный
Уголовное дело против бывшего министра обороны было возбуждено 28 ноября 2013 г. по ст. 293 УК («Халатность»). По данным следствия, он поручил построить за счет бюджета министерства автодорогу до базы отдыха, принадлежавшей мужу сестры Сердюкова, а для благоустройства территории базы привлекали военнослужащих. По версии следствия, в результате государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. Уголовное дело в отношении Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 г. по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции
Министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 г. по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина. На следующий день Улюкаев был освобожден от должности президентом в связи с утратой доверия и отправлен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ст. 290 УК («Получение взятки»). 15 декабря 2017 г. суд приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн руб.
27 марта Басманный суд Москвы на два месяца арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Следствие считает, что бывший министр, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж, считает СК
Экс-губернатор Хабаровского края и бывший министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента Виктор Ишаев 28 марта задержан оперативниками в Москве. СК возбудил дело в отношении Ишаева и иных лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса из-за «хищения мошенническим путем денежных средств «Роснефти». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.