За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев

Вечером Басманный суд отправил Ишаева под домашний арест Виталий Белоусов / РИА Новости

Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски. По данным источников агентств, обыски и задержание были проведены в рамках расследования дела о злоупотреблении в лесной отрасли.

Однако в опубликованном днем пресс-релизе Следственного комитета России (СКР) ни о каком лесе уже не говорилось. По информации СКР, Ишаева, который в 2013–2018 гг. занимал должность вице-президента «Роснефти», задержали по подозрению в хищении мошенническим путем денежных средств у этой нефтяной компании (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с 2014 по 2017 г. в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства «Роснефти» Ишаев обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей экс-полпреду коммерческой организацией.

Пресс-служба «Роснефти» заявила, что именно ее служба безопасности выявила злоупотребления и передала материалы в правоохранительные органы. В 2018 г. было принято решение о ликвидации представительства в Хабаровске, ликвидационные процедуры завершаются, отметили в «Роснефти». По данным «РИА Новости», обыски в четверг прошли и в дальневосточном представительстве «Роснефти».

Вечером Басманный суд отправил Ишаева под домашний арест. Нанесенный им ущерб оценен в 5,7 млн руб. Сам Ишаев назвал обвинение абсурдным и заявил, что «5 млн руб. за пять лет – это маленькая часть зарплаты». Представленную суду информацию о наличии у него зарубежных офшоров Ишаев назвал «полным враньем». «Чушью собачьей» обвиняемый назвал утверждение следователя о том, что, оставшись на свободе, он может повлиять на следствие или скрыться.

Ишаев был одним из самых опытных и авторитетных региональных лидеров. Он возглавил администрацию Хабаровского края в 1991 г., через пять лет выиграл первые выборы губернатора и занимал этот пост до 2009 г. После этого он был назначен полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а с 2012 г. совмещал этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 г. вернувшийся в Кремль Владимир Путин освободил Ишаева от обоих постов (новым полпредом стал Юрий Трутнев), после чего Ишаев и начал работу в «Роснефти», где курировал вопросы развития бизнеса на Дальнем Востоке.

До Ишаева полпреды президента в федеральных округах фигурантами уголовных дел не становились. В то же время он стал уже вторым бывшим министром, оказавшимся под стражей за три последних дня: во вторник был задержан, а в среду арестован экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, которому наряду с мошенничеством инкриминируется создание организованного преступного сообщества.

Ранее два человека, близких к администрации президента, говорили «Ведомостям», что прошлой осенью Ишаев поддерживал на губернаторских выборах в Хабаровском крае кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Фургала, который во втором туре победил действующего губернатора Вячеслава Шпорта. По словам одного из собеседников, Ишаев убедил Фургала не сниматься с выборов перед вторым туром, хотя такая договоренность была достигнута с полпредом Трутневым.

Еще один человек, близкий к администрации президента, говорит, что Трутнев перед вторым туром договаривался с руководством ЛДПР и Ишаевым, чтобы Фургал не вел активную избирательную кампанию. Именно в тот момент Шпорт и Фургал записывали совместные видеоролики, в которых губернатор официально обещал сопернику пост вице-губернатора. Однако Ишаев договоренности с Трутневым нарушил, уверяет собеседник. После победы Фургала в его правительство пришли несколько человек из команды Ишаева: первым зампредом правительства края стал Игорь Аверин, работавший у Ишаева в полпредстве, а министром финансов стал Александр Кацуба, занимавший тот же пост при губернаторе Ишаеве. Человеком Ишаева считается и зампред правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами Владимир Хлапов, в кабинете которого, по данным «Интерфакса», в четверг тоже прошли обыски.

Представитель Трутнева отказался от комментариев.

Поводом для задержания Ишаева могла стать кампания против Фургала, допускает политолог Михаил Виноградов: «Это важно и с точки зрения влияния на расстановку сил на сентябрьских выборах в краевую думу. Однако повод, каким бы он ни был, оказывается вторичен по сравнению с резонансом, который бьет и по «патриархам» российской политики, и по бывшим не только губернаторам, но и полпредам, и членам Совбеза». Таким образом, завершилась пауза в задержаниях крупных чиновников, длившаяся с апреля 2017 г., когда под стражей оказались глава Удмуртии Александр Соловьев и только что уволенный глава Марийской республики Леонид Маркелов, а за полгода до этого – министр экономического развития Алексей Улюкаев, напоминает эксперт.

Дело Ишаева будет восприниматься региональными элитами как сигнал и перед сложными выборами в Хабаровском крае (в краевую думу, в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и в Госдуму по округу Фургала) и в других регионах, где пройдут выборы губернаторов – федеральных назначенцев, далеких от нынешних региональных элит, считает политолог Александр Пожалов. По его мнению, федеральная кадровая политика – назначать в регионы менеджеров, не связанных с региональными элитами, и ослаблять эти элиты – требует вывода из игры влиятельных региональных «патриархов», таких как Ишаев.

Похоже, что президент дал установку силовикам брать всех, на кого есть хоть какие-то материалы, предполагает политолог Аббас Галлямов: «Принцип «на грехи своих глаза слегка подзакрываем» больше не действует. Во-первых, падающие рейтинги власти требуют продемонстрировать обществу интенсификацию борьбы с коррупцией. Во-вторых, экономика тоже уже не позволяет воровать в прежних масштабах». К тому же, поддержав Фургала, Ишаев действительно дал основания усомниться в своей лояльности, добавляет эксперт: «Так что в его случае арест несет еще и воспитательный смысл – чтобы другим неповадно было».

Бывшие министры под следствием