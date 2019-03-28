Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое не стало просить заключать бывшего полпреда в СИЗО.
Во время заседания об избрании меры пресечения следователь указывал, что обвиняемый может скрыться и повлиять на расследование дела. «Чушь собачья», – прокомментировал это сам Ишаев. Сбор доказательств продолжается, не все участники дела установлены, говорил следователь. Своей вины бывший полпред не признал. Он заявил, что ему вменяется хищение 5 млн руб.: «Это абсурд, я следователю говорил. Сумма ущерба 5 млн руб. за пять лет – это маленькая часть зарплаты». Защита Ишаева просила отпустить его под залог в 15 млн руб.
Заявление на Ишаева написал сотрудник «Роснефти» Дуров, следует из представленных в суд материалов. Однако его имя и должность не раскрыли. Адвокат Ишаева Павел Зайцев пояснил, что заявление подписал сотрудник по доверенности, возможно, это был юрист.
Бывший полпред был задержан в Москве в четверг, 28 марта. Против него возбуждено дело из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие предполагает, что Ишаев сдавал помещения по завышенной цене.
Ишаев еще в 1991 г. занял пост руководителя администрации Хабаровска. В 1996 г. он выиграл первые выборы губернатора края. Покинул этот пост в 2009 г., после чего работал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 по 2018 г. Ишаев работал советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти».
Бывшие министры под следствием
Бывший министр юстиции был арестован 3 февраля 1999 г., ему предъявили обвинения по ст. 160 УК («Присвоение или растрата») и ст. 290 («Получение взятки»). По данным следствия, Ковалев неоднократно получал взятки деньгами, квартирами и земельными участками, а из созданного им Фонда общественной защиты гражданских прав было похищено 1,29 млрд руб. 3 октября 2001 г. экс-министр приговорен к девяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет
Обвинение министру путей сообщения было предъявлено 19 октября 2001 г. по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») и ст. 160 («Присвоение или растрата»). По версии следствия, он незаконно приобретал квартиры для руководства министерства и незаконно образовал шесть фондов, куда отчислялась часть прибыли от железных дорог на общую сумму более 20 млрд руб. 3 января 2002 г. Аксененко был снят со своего поста, после чего выехал на лечение в Германию. Приговор не был вынесен в связи со смертью обвиняемого 20 июля 2005 г.
Экс-министр по атомной энергии был арестован 2 мая 2005 г. в Берне (Швейцария) по запросу минюста США, обвинившего его в присвоении $9 млн, предоставленных для модернизации системы безопасности на ядерных объектах России. 13 мая 2005 г. в России против Адамова также было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В декабре 2005 г. он был экстрадирован в Россию и 19 февраля 2008 г. приговорен к 5,5 года лишения свободы. В апреле 2008 г. срок был заменен на условный
Уголовное дело против бывшего министра обороны было возбуждено 28 ноября 2013 г. по ст. 293 УК («Халатность»). По данным следствия, он поручил построить за счет бюджета министерства автодорогу до базы отдыха, принадлежавшей мужу сестры Сердюкова, а для благоустройства территории базы привлекали военнослужащих. По версии следствия, в результате государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. Уголовное дело в отношении Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 г. по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции
Министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 г. по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина. На следующий день Улюкаев был освобожден от должности президентом в связи с утратой доверия и отправлен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ст. 290 УК («Получение взятки»). 15 декабря 2017 г. суд приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн руб.
27 марта Басманный суд Москвы на два месяца арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Следствие считает, что бывший министр, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж, считает СК
Экс-губернатор Хабаровского края и бывший министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента Виктор Ишаев 28 марта задержан оперативниками в Москве. СК возбудил дело в отношении Ишаева и иных лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса из-за «хищения мошенническим путем денежных средств «Роснефти». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.