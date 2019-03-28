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Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое не стало просить заключать бывшего полпреда в СИЗО.

Во время заседания об избрании меры пресечения следователь указывал, что обвиняемый может скрыться и повлиять на расследование дела. «Чушь собачья», – прокомментировал это сам Ишаев. Сбор доказательств продолжается, не все участники дела установлены, говорил следователь. Своей вины бывший полпред не признал. Он заявил, что ему вменяется хищение 5 млн руб.: «Это абсурд, я следователю говорил. Сумма ущерба 5 млн руб. за пять лет – это маленькая часть зарплаты». Защита Ишаева просила отпустить его под залог в 15 млн руб.

Заявление на Ишаева написал сотрудник «Роснефти» Дуров, следует из представленных в суд материалов. Однако его имя и должность не раскрыли. Адвокат Ишаева Павел Зайцев пояснил, что заявление подписал сотрудник по доверенности, возможно, это был юрист.

Бывший полпред был задержан в Москве в четверг, 28 марта. Против него возбуждено дело из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие предполагает, что Ишаев сдавал помещения по завышенной цене.

Ишаев еще в 1991 г. занял пост руководителя администрации Хабаровска. В 1996 г. он выиграл первые выборы губернатора края. Покинул этот пост в 2009 г., после чего работал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 по 2018 г. Ишаев работал советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти».

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