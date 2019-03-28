В Москве задержали бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке

Евгений Разумный / Ведомости

В Москве задержали Виктора Ишаева, экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, сообщили «Интерфакс», ТАСС и РБК со ссылкой на свои источники. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с Ишаевым.

Ишаев еще в 1991 г. занял пост руководителя администрации Хабаровска. В 1996 г. он выиграл первые выборы губернатора края. Покинул этот пост в 2009 г., но без работы не остался – в апреле того же года стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а с 2012 г. совмещал эту должность с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В этот же период — с 2009 по 2013 г. — был членом Совета безопасности России. В 2013 г. Владимир Путин, сменивший Медведева на посту президента, снял Ишаева с должности полпреда и министра и заменил его Юрием Трутневым.

В 2013 г. Ишаев был назначен советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти» и, как объявляла компания, стал курировать вопросы развития бизнеса «Роснефти» на Дальнем Востоке. Работает ли Ишаев в «Роснефти» до сих пор и в каком статусе, знакомый Ишаева говорить отказался. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Позже пресс-служба «Роснефти», заявила, что служба безопасности компании выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства «Роснефти», расположенном в Хабаровске, и передала материалы в правоохранительных органы. В 2018 г. было принято решение о ликвидации представительства, ликвидационные процедуры завершаются, а все сотрудники получили уведомления об увольнении, отметили в компании.

По данным источников «РИА Новости», силовики провели обыски в дальневосточном представительстве «Роснефти». Руководитель представительства Геннадий Кондратов был задержан, пишет РБК со ссылкой на собеседника. Этому предшествовали обыски в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова, о которых сообщил источник «Интерфакса». По его словам, задержание Ишаева и обыск в администрации края связаны — они проводятся в рамках расследования одного и того же дела о злоупотреблениях в лесной отрасли.

Ранее двое собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорили, что Ишаев поддерживал кандидата от ЛДПР Сергея Фургала на выборах губернатора Хабаровского края. Фургал выиграл выборы по итогам второго тура. Несколько людей из команды Ишаева пришли в правительство Фургала. Первым зампредом правительства края стал Игорь Аверин, который работал у Ишаева в полпредстве. Нынешний министр финансов региона и еще один первый зампред правительства Александр Кацуба занимал такой же пост, когда регионом руководил Ишаев.

Поводом для задержания Ишаева могла стать кампания против [губернатора Хабаровского края, который шёл на выборы от ЛДПР] Фургала и желание инкриминировать Ишаеву поддержку оппозиционного губернатора, не исключает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это, кстати, важно и с точки зрения влияния на расстановку сил на сентябрьских выборах в краевую думу. [Выборы в Хабаровскую облдуму считаются экспертами одними из самых сложных для "Единой России" в 2019 году — «Ведомости»] Однако как и в случае с Михаилом Абызовым повод, каким бы он ни был, оказывается вторичен по сравнению с резонансом, который бьет и по «старейшинам» и «патриархам» российской политики, и по бывшим не только губернаторам — но и полпредам, и членам Совбеза», — отмечает политолог.