Адвокат Сафронова заявил об отсутствии чешского центра CBAP в материалах дела

О дружбе журналистов ранее сообщило издание «Проект», опубликовав фотографию с Ларишем из Instagram Сафронова. По словам Лариша, сам он занимался журналистикой, писал аналитические статьи о политике и экономике. Он был знаком со многими российскими журналистами, какое-то время работал корреспондентом в Москве. Об аресте Сафронова Лариш узнал из СМИ.