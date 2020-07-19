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Адвокат Сафронова заявил об отсутствии чешского центра CBAP в материалах дела

Ведомости

В уголовном деле советника «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова чешский Центр анализа и профилактики безопасности (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP) не упоминается, рассказал ТАСС его адвокат Иван Павлов. «В тех материалах, которые представили на ознакомление стороне защиты, данная организация не упоминается», ‒ сказал он.

В самом центре опровергли связь с Сафроновым. PR-менеджер центра Игорь Суворов заявил «Интерфаксу», что организация не занималась подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связана с российским журналистом.

Руководит центром Мартин Лариш. 16 июля ТАСС, ссылаясь на источник в разведывательном сообществе, назвал Лариша «кадровым сотрудником чешских спецслужб». Позже русская служба BBC опубликовала письмо Лариша, в котором он подтверждает факт знакомства с Сафроновым, но опровергает, что работает на чешскую спецслужбу.

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает свою причастность к спецслужбам

По его словам, обвиняемый в госизмене не передавал ему секретной информации

О дружбе журналистов ранее сообщило издание «Проект», опубликовав фотографию с Ларишем из Instagram Сафронова. По словам Лариша, сам он занимался журналистикой, писал аналитические статьи о политике и экономике. Он был знаком со многими российскими журналистами, какое-то время работал корреспондентом в Москве. Об аресте Сафронова Лариш узнал из СМИ.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных