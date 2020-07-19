Адвокат Сафронова заявил об отсутствии чешского центра CBAP в материалах дела
В уголовном деле советника «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова чешский Центр анализа и профилактики безопасности (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP) не упоминается, рассказал ТАСС его адвокат Иван Павлов. «В тех материалах, которые представили на ознакомление стороне защиты, данная организация не упоминается», ‒ сказал он.
В самом центре опровергли связь с Сафроновым. PR-менеджер центра Игорь Суворов заявил «Интерфаксу», что организация не занималась подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связана с российским журналистом.
Руководит центром Мартин Лариш. 16 июля ТАСС, ссылаясь на источник в разведывательном сообществе, назвал Лариша «кадровым сотрудником чешских спецслужб». Позже русская служба BBC опубликовала письмо Лариша, в котором он подтверждает факт знакомства с Сафроновым, но опровергает, что работает на чешскую спецслужбу.
О дружбе журналистов ранее сообщило издание «Проект», опубликовав фотографию с Ларишем из Instagram Сафронова. По словам Лариша, сам он занимался журналистикой, писал аналитические статьи о политике и экономике. Он был знаком со многими российскими журналистами, какое-то время работал корреспондентом в Москве. Об аресте Сафронова Лариш узнал из СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.