Бывший претендент на пост президента Белоруссии покинул страну
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя предвыборного штаба Цепкало. По его словам бывший кандидат покинул Белоруссию ночью, и сейчас находится в Москве.
Сам Цепкало рассказал белорусскому порталу tut.by, что покинул страну после того, как получил информацию о готовящемся аресте. Сигналы о своем возможном аресте Цепкало получил от КГБ и МВД республики. Он также назвал второй мотив своего отъезда из страны. По его словам, в школу, где учатся его дети пришли работники прокуратуры «и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписали какие-то бумаги в отношении нашего ребенка», — цитирует портал слова политика.
Он также заявил, что планирует дать несколько пресс-конференций в Москве, Украине, одной из стран Евросоюза и США. «Естественно, буду призывать Россию, ЕС и США не признавать выборы, если они будут фальсифицированы», — отметил политик.
Валерий Цепкало — бывший руководитель парка высоких технологий в Минске и бывший посол США. ЦИК отказался регистрировать политика в качестве кандидата в президенты Белоруссии из-за недобора подписей. Цепкало пытался обжаловать решение ЦИКа Белоруссии в Верховном суде, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах является Бабарико. С начала президентской кампании предприниматель находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Изначально на выборы собирался муж Светланы Тихановской – Сергей. Однако его арестовали по обвинению в применении насилия к полицейскому. В поддержку Бабарико в белорусских городах проходили протесты. МВД сообщило о задержании более 250 человек. Действия властей осудил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.