Бывший претендент на пост президента Белоруссии покинул страну

Сам Цепкало рассказал белорусскому порталу tut.by, что покинул страну после того, как получил информацию о готовящемся аресте. Сигналы о своем возможном аресте Цепкало получил от КГБ и МВД республики. Он также назвал второй мотив своего отъезда из страны. По его словам, в школу, где учатся его дети пришли работники прокуратуры «и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписали какие-то бумаги в отношении нашего ребенка», — цитирует портал слова политика.