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Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным как очень продуктивный

Ведомости

Президент США Дональда Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля. Об этом американский президент сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы не говорим о том, что обсуждаем, но у нас было много дискуссий, и я думаю, что это было очень продуктивно», — сказал Трамп, слова которого приводит ABC News в своем Twitter. Такую оценку телефонным переговорам с Путиным президент США дал, отвечая на вопрос, говорил ли он с российским президентом о вознаграждении за нападения на американских солдат в Афганистане, поясняется в твите телевизионной службы новостей.

Кремль по итогам телефонного разговора Путина и Трампа 23 июля сообщал, что президенты обсудили проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, возможную встречу лидеров государств—постоянных членов Совета Безопасности ООН и иранскую ядерную программу. В ходе разговора стороны подтвердили необходимость российско-американских консультаций по контролю над вооружениями. Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана, борьбу с коронавирусом и выразили настрой на развитие экономического взаимодействия, а также поздравили друг друга с 45-летием программы «Союз ‒ Аполлон». До 23 июля Путин и Трамп разговаривали по телефону в июне, марте и декабре.

Ранее по теме: Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружениями

Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. Трамп заявил в Twitter, что об этом не докладывали ни лично ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, а публикацию NYT назвал «очередной фальшивой заказухой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT, выразил сожаление, что авторитетные мировые СМИ не гнушаются «утками», и назвал ложью утверждение о «сговоре» с талибами.

Ранее по теме: Трамп: сообщения о сговоре России с талибами разведка признала недостоверными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных