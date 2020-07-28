Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным как очень продуктивный

«Мы не говорим о том, что обсуждаем, но у нас было много дискуссий, и я думаю, что это было очень продуктивно», — сказал Трамп, слова которого приводит ABC News в своем Twitter. Такую оценку телефонным переговорам с Путиным президент США дал, отвечая на вопрос, говорил ли он с российским президентом о вознаграждении за нападения на американских солдат в Афганистане, поясняется в твите телевизионной службы новостей.