Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружениями
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону контроль над вооружениями, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и борьбу с коронавирусом, говорится на сайте Кремля.
В ходе разговора стороны подтвердили необходимость российско-американских консультаций по контролю над вооружениями. Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана, борьбу с коронавирусом и выразили настрой на развитие экономического взаимодействия, а также поздравили друг друга с 45-летием программы «Союз — Аполлон».
В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в начале июня, до этого — в декабре.