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Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружениями

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону контроль над вооружениями, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и борьбу с коронавирусом, говорится на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны подтвердили необходимость российско-американских консультаций по контролю над вооружениями. Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана, борьбу с коронавирусом и выразили настрой на развитие экономического взаимодействия, а также поздравили друг друга с 45-летием программы «Союз — Аполлон». 

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в начале июня, до этого — в декабре. 

Ранее по теме: Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных