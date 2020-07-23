Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружениями

В ходе разговора стороны подтвердили необходимость российско-американских консультаций по контролю над вооружениями. Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана, борьбу с коронавирусом и выразили настрой на развитие экономического взаимодействия, а также поздравили друг друга с 45-летием программы «Союз — Аполлон».