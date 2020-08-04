Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации Белоруссии

«Мы родные люди — белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал Лукашенко. В ходе своего выступления президент сообщил о переброске в Белоруссию отряда боевиков. «Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», — заявил белорусский президент.