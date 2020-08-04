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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не подбрасывать оружие и не взрывать обстановку в стране», иначе последуют меры и «до Владивостока будет тяжело». Об этом он заявил в послании белорусскому народу, передает «Белта».

«Мы родные люди — белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал Лукашенко. В ходе своего выступления президент сообщил о переброске в Белоруссию отряда боевиков. «Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», — заявил белорусский президент.

В своей речи он также затронул тему задержания 33 россиян под Минском. «Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул», — сказал Лукашенко.

Посол России рассказал о планах задержанных в Белоруссии россиян

Они собирались лететь из Минска в Стамбул, но опоздали на рейс

По его словам, задержанные все рассказали, поэтому необходимо «прекратить врать». «Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации», — заявил он.

33 россиян задержали 29 июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков. По словам руководителя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика, задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1». Кремль назвал задержание россиян безосновательным, российский МИД объяснил, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, но были вынуждены задержаться в республике, так как опоздали на самолет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных