Медведев заявил о необходимости властей считаться со сторонниками Фургала

Медведев также прокомментировал митинги в поддержку Фургала, которые несколько недель длятся в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Он отметил, что люди имеют право выражение свою гражданскую позицию, но формы его реализации «должны соответствовать закону и санитарно-эпидемиологическим правилам».