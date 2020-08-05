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Медведев заявил о необходимости властей считаться со сторонниками Фургала

Ведомости

Государство должно считаться с тем, что бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече партийного проекта «ПолитСтартап», трансляция которой велась на странице «Единой России» в Facebook

«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», — сказал Медведев. (цитата по РБК).

Медведев также прокомментировал митинги в поддержку Фургала, которые несколько недель длятся в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Он отметил, что люди имеют право выражение свою гражданскую позицию, но формы его реализации «должны соответствовать закону и санитарно-эпидемиологическим правилам». 

С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в поддержку Фургала. Губернатора задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.

Ранее по теме: Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных