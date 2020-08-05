Медведев заявил о необходимости властей считаться со сторонниками Фургала
«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», — сказал Медведев. (цитата по РБК).
Медведев также прокомментировал митинги в поддержку Фургала, которые несколько недель длятся в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Он отметил, что люди имеют право выражение свою гражданскую позицию, но формы его реализации «должны соответствовать закону и санитарно-эпидемиологическим правилам».
С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в поддержку Фургала. Губернатора задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.