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Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах

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Федеральные каналы в ток-шоу должны прекратить демонизировать жителей Хабаровского края, заявил исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, передает пресс-служба правительства региона.

«После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык», – приводит пресс-служба слова Дегтярева. Он отметил, что хабаровчане свободные и трудолюбивые люди.

1 августа в Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 гг. Протесты в регионе начались после ареста Фургала. 

20 июля президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио региона после отставки Фургала в связи с утратой доверия. Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске 26 июля. На встрече он высказал личную позицию, что суд над Фургалом должен быть открытым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных