Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах

«После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык», – приводит пресс-служба слова Дегтярева. Он отметил, что хабаровчане свободные и трудолюбивые люди.