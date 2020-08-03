Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах
Федеральные каналы в ток-шоу должны прекратить демонизировать жителей Хабаровского края, заявил исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, передает пресс-служба правительства региона.
«После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык», – приводит пресс-служба слова Дегтярева. Он отметил, что хабаровчане свободные и трудолюбивые люди.
1 августа в Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 гг. Протесты в регионе начались после ареста Фургала.
20 июля президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио региона после отставки Фургала в связи с утратой доверия. Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске 26 июля. На встрече он высказал личную позицию, что суд над Фургалом должен быть открытым.