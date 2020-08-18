Президент США назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября текущего года. В конце июля Трамп выдвинул в Twitter идею о том, что выборы президента целесообразно перенести из-за коронавируса, чтобы все желающие могли проголосовать безопасно. Однако данное предложение вызвало резкую критику со стороны общественности, в том числе некоторых представителей республиканской партии, и Трамп от этой идеи отказался.