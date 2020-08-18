Президент США назвал Путина «шахматистом мирового класса»
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер КНДР Ким Чен Ын являются «шахматистами мирового класса», пишет ТАСС.
«Я понял одно, Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, [президент] Турции Эрдоган – все они шахматисты мирового класса», – заявил Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин.
Трамп добавил, что вероятный кандидат в президенты от демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.
По словам американского президента, упомянутые им мировые лидеры «только мечтают» о том, чтобы Байден стал следующим президентом США, потому что у него «нет опыта».
Трамп также сказал, что если Байден победит на выборах, то «Китай завладеет США», и что ни один из президентов США «не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией».
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября текущего года. В конце июля Трамп выдвинул в Twitter идею о том, что выборы президента целесообразно перенести из-за коронавируса, чтобы все желающие могли проголосовать безопасно. Однако данное предложение вызвало резкую критику со стороны общественности, в том числе некоторых представителей республиканской партии, и Трамп от этой идеи отказался.