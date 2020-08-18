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Президент США назвал Путина «шахматистом мирового класса»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер КНДР Ким Чен Ын являются «шахматистами мирового класса», пишет ТАСС.

«Я понял одно, Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, [президент] Турции Эрдоган – все они шахматисты мирового класса», – заявил Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин.

Трамп добавил, что вероятный кандидат в президенты от демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.

По словам американского президента, упомянутые им мировые лидеры «только мечтают» о том, чтобы Байден стал следующим президентом США, потому что у него «нет опыта».

Трамп также сказал, что если Байден победит на выборах, то «Китай завладеет США», и что ни один из президентов США «не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией».

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября текущего года. В конце июля Трамп выдвинул в Twitter идею о том, что выборы президента целесообразно перенести из-за коронавируса, чтобы все желающие могли проголосовать безопасно. Однако данное предложение вызвало резкую критику со стороны общественности, в том числе некоторых представителей республиканской партии, и Трамп от этой идеи отказался.

Ранее по теме: Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных