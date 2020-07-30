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Трамп допустил перенос выборов президента США

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Президент США Дональд Трамп допустил перенос выборов главы государства, запланированных на ноябрь, до тех пор, пока голосование станет эпидемиологически безопасно.

«Отсрочить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно и безопасно голосовать?», — написал Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, с голосованием по почте, выборы в 2020 г. станут самыми мрачными в истории.

«Это будет большим позор для США», — заключил Трамп.

США находятся на первом месте в мире по числу зараженных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день зарегистрировано более 4,4 млн случаев коронавируса. При этом 150 733 случая со смертельным исходом.

Ранее по теме: В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты

Выборы в США назначены на 3 ноября 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных