Трамп допустил перенос выборов президента США
Президент США Дональд Трамп допустил перенос выборов главы государства, запланированных на ноябрь, до тех пор, пока голосование станет эпидемиологически безопасно.
«Отсрочить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно и безопасно голосовать?», — написал Трамп в своем Twitter.
По словам Трампа, с голосованием по почте, выборы в 2020 г. станут самыми мрачными в истории.
«Это будет большим позор для США», — заключил Трамп.
США находятся на первом месте в мире по числу зараженных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день зарегистрировано более 4,4 млн случаев коронавируса. При этом 150 733 случая со смертельным исходом.
Выборы в США назначены на 3 ноября 2020 г.