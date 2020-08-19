Демократы выдвинули Байдена кандидатом в президенты США

В ходе виртуального голосования Байден получил более 3550 голосов, а его основной соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс – свыше 1150. Ожидается, что выступление кандидата в президенты с речью о согласии на это состоится в четверг. Решение о выдвижении Байдена кандидатом в президенты было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).