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Демократы выдвинули Байдена кандидатом в президенты США

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Демократическая партия США утвердила Джо Байдена кандидатом в президенты США на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.

«Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена», – говорится в сообщении.

В ходе виртуального голосования Байден получил более 3550 голосов, а его основной соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс – свыше 1150. Ожидается, что выступление кандидата в президенты с речью о согласии на это состоится в четверг. Решение о выдвижении Байдена кандидатом в президенты было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии будет действующий президент Дональд Трамп.

Ранее Джо Байден определился с кандидатурой на пост вице-президента страны, им может стать сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Ранее по теме: Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных