Демократы выдвинули Байдена кандидатом в президенты США
Демократическая партия США утвердила Джо Байдена кандидатом в президенты США на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
«Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена», – говорится в сообщении.
В ходе виртуального голосования Байден получил более 3550 голосов, а его основной соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс – свыше 1150. Ожидается, что выступление кандидата в президенты с речью о согласии на это состоится в четверг. Решение о выдвижении Байдена кандидатом в президенты было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии будет действующий президент Дональд Трамп.
Ранее Джо Байден определился с кандидатурой на пост вице-президента страны, им может стать сенатор от Калифорнии Камала Харрис.