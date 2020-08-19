В Совбезе объяснили боевую охрану трубоукладчика «Северного потока — 2»

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» вместе с судами снабжения с февраля по май совершало переход с Дальнего Востока в Балтику, чтобы участвовать там в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Задействованные до этого суда швейцарской Allseas прекратили работу из-за угрозы утвержденных в декабре 2019 года санкций со стороны США, которые предусматривали наказание компаний, участвующих в «Северном потоке — 2 и «Турецком потоке».