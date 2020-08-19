В Совбезе объяснили боевую охрану трубоукладчика «Северного потока — 2»
Боевые корабли ВМФ России сопровождали переход трубоукладчика для строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за риска провокаций со стороны иностранных государств, заявил в интервью «Интерфаксу» замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
«Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград. Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — сказал Попов.
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» вместе с судами снабжения с февраля по май совершало переход с Дальнего Востока в Балтику, чтобы участвовать там в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Задействованные до этого суда швейцарской Allseas прекратили работу из-за угрозы утвержденных в декабре 2019 года санкций со стороны США, которые предусматривали наказание компаний, участвующих в «Северном потоке — 2 и «Турецком потоке».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода длиной более 1,2 тыс. км общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газ будет поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен на 94 %.