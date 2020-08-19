Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Совбезе объяснили боевую охрану трубоукладчика «Северного потока — 2»

Ведомости

Боевые корабли ВМФ России сопровождали переход трубоукладчика для строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за риска провокаций со стороны иностранных государств, заявил в интервью «Интерфаксу» замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград. Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — сказал Попов.

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» вместе с судами снабжения с февраля по май совершало переход с Дальнего Востока в Балтику, чтобы участвовать там в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Задействованные до этого суда швейцарской Allseas прекратили работу из-за угрозы утвержденных в декабре 2019 года санкций со стороны США, которые предусматривали наказание компаний, участвующих в «Северном потоке — 2 и «Турецком потоке».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода длиной более 1,2 тыс. км общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газ будет поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен на 94 %.

Ранее по теме: Германия планирует обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку – 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных