Киргизия разрешила въезд гражданам России
Киргизия разрешила въезд на территорию республики гражданам 31 страны, в том числе россиянам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
«Въезд в Киргизию разрешен для граждан стран, в которых наблюдается снижение количества случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации», — сказал представитель штаба.
В список стран, помимо России, вошла Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения. Въезд также разрешен гражданам Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катара, ОАЭ, КНР, Малайзии, Южной Кореи, Пакистана, Словении, Кувейта и Японии.