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Киргизия разрешила въезд гражданам России

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Киргизия разрешила въезд на территорию республики гражданам 31 страны, в том числе россиянам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

«Въезд в Киргизию разрешен для граждан стран, в которых наблюдается снижение количества случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации», — сказал представитель штаба.

В список стран, помимо России, вошла Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения. Въезд также разрешен гражданам Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катара, ОАЭ, КНР, Малайзии, Южной Кореи, Пакистана, Словении, Кувейта и Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных