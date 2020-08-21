Египет ужесточил правила въезда для иностранцев
Для въезда в Египет и на курорты Красного моря с 1 сентября туристам необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
С 15 августа отрицательный тест на коронавирус требовался только при прибытии в Каир и другие аэропорты страны, за исключением Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Матрух. Под действие новых правил теперь попадают и россияне, прилетающие в Египет транзитом через третьи страны, в том числе через Турцию и Белоруссию.
«На въезде они обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного в России не более чем за 72 часа до вылета», – подчеркнули в ассоциации.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщала, что россиян на отдых готовы принимать восемь стран: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. При этом авиасообщение с 1 августа было открыто только с тремя: Танзанией, Турцией и Великобританией.
8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение. Среди них страны Евросоюза – Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.