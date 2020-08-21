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Египет ужесточил правила въезда для иностранцев

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Для въезда в Египет и на курорты Красного моря с 1 сентября туристам необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 15 августа отрицательный тест на коронавирус требовался только при прибытии в Каир и другие аэропорты страны, за исключением Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Матрух. Под действие новых правил теперь попадают и россияне, прилетающие в Египет транзитом через третьи страны, в том числе через Турцию и Белоруссию.

«На въезде они обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного в России не более чем за 72 часа до вылета», – подчеркнули в ассоциации.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщала, что россиян на отдых готовы принимать восемь стран: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. При этом авиасообщение с 1 августа было открыто только с тремя: Танзанией, Турцией и Великобританией.

8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение. Среди них страны Евросоюза – Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Ранее по теме: АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных