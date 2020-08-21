Египет ужесточил правила въезда для иностранцев

С 15 августа отрицательный тест на коронавирус требовался только при прибытии в Каир и другие аэропорты страны, за исключением Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Матрух. Под действие новых правил теперь попадают и россияне, прилетающие в Египет транзитом через третьи страны, в том числе через Турцию и Белоруссию.