Путин даст большое интервью на «России 24»
Президент России Владимир Путин даст большое интервью телеканалу «Россия 24» 27 августа, сообщает vesti.ru. Трансляция запланирована на 14:00 по московскому времени.
«На телеканале "Россия 24" состоится большое интервью президента России Владимира Путина Сергею Брилеву по актуальным темам», – говорится в сообщении.
В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году отложена «по понятным причинам». По его словам, в этом году она пройдет в обычном формате, но позже.