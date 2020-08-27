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Путин даст большое интервью на «России 24»

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Президент России Владимир Путин даст большое интервью телеканалу «Россия 24» 27 августа, сообщает vesti.ru. Трансляция запланирована на 14:00 по московскому времени.

«На телеканале "Россия 24" состоится большое интервью президента России Владимира Путина Сергею Брилеву по актуальным темам», – говорится в сообщении.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году отложена «по понятным причинам». По его словам, в этом году она пройдет в обычном формате, но позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных