Путин назвал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Ранее Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.