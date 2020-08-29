Путин назвал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Российские власти исходят из того, что президентские выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы исходим из того, что выборы состоялись», ‒ цитирует его «РИА Новости».
Отмечается, что вторая часть интервью президента журналисту Сергею Брилеву выйдет в эфир в субботу.
Ранее Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.