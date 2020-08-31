Трамп назвал Абэ величайшим премьером в истории Японии

О своей отставке с поста премьер-министра Японии 65-летний Абэ объявил на пресс-конференции в пятницу, 28 августа. Данное решение он мотивировал ухудшением здоровья, пояснив, что больше не может «рассуждать правильно» и сомневается в собственной возможности «служить японцам». Это уже второй раз, когда Абэ покидает свой пост, впервые занятый им в 2006 г. В 2007 г. Абэ также уволился с должности премьер-министра Японии по состоянию здоровья, чтобы снова занять ее в 2012 г.