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Трамп назвал Абэ величайшим премьером в истории Японии

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Президент США Дональд Трамп назвал Синдзо Абэ, который в пятницу объявил о своем уходе в отставку, величайшим премьер-министром в истории Японии, положительно оценив его вклад в развитие японо-американских отношений. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Только что провел потрясающий разговор с моим другом, премьер-министром Японии Абэ Синдзо, который скоро покинет свой пост. Синдзо скоро будет признан величайшим премьер-министром в истории Японии, отношения с которой у США сейчас лучше, чем когда-либо. Особенный человек!» – написал Трамп.

О своей отставке с поста премьер-министра Японии 65-летний Абэ объявил на пресс-конференции в пятницу, 28 августа. Данное решение он мотивировал ухудшением здоровья, пояснив, что больше не может «рассуждать правильно» и сомневается в собственной возможности «служить японцам». Это уже второй раз, когда Абэ покидает свой пост, впервые занятый им в 2006 г. В 2007 г. Абэ также уволился с должности премьер-министра Японии по состоянию здоровья, чтобы снова занять ее в 2012 г.

После того как стало известно об отставке Абэ, сожаление по поводу этого выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер высоко ценит блестящие рабочие отношения с японским коллегой и надеется, что его преемник также будет активно содействовать дальнейшему развитию российско-японских отношений.

Преемник Абэ еще не назначен. Пока подходящий человек не будет найден, премьер останется на своем посту. Правительство Японии намерено провести новые выборы, сообщало агентство Kyodo.

Ранее по теме: Новый премьер Японии вряд ли будет так же тесно работать с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных