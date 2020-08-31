Трамп назвал Абэ величайшим премьером в истории Японии
Президент США Дональд Трамп назвал Синдзо Абэ, который в пятницу объявил о своем уходе в отставку, величайшим премьер-министром в истории Японии, положительно оценив его вклад в развитие японо-американских отношений. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Только что провел потрясающий разговор с моим другом, премьер-министром Японии Абэ Синдзо, который скоро покинет свой пост. Синдзо скоро будет признан величайшим премьер-министром в истории Японии, отношения с которой у США сейчас лучше, чем когда-либо. Особенный человек!» – написал Трамп.
О своей отставке с поста премьер-министра Японии 65-летний Абэ объявил на пресс-конференции в пятницу, 28 августа. Данное решение он мотивировал ухудшением здоровья, пояснив, что больше не может «рассуждать правильно» и сомневается в собственной возможности «служить японцам». Это уже второй раз, когда Абэ покидает свой пост, впервые занятый им в 2006 г. В 2007 г. Абэ также уволился с должности премьер-министра Японии по состоянию здоровья, чтобы снова занять ее в 2012 г.
После того как стало известно об отставке Абэ, сожаление по поводу этого выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер высоко ценит блестящие рабочие отношения с японским коллегой и надеется, что его преемник также будет активно содействовать дальнейшему развитию российско-японских отношений.
Преемник Абэ еще не назначен. Пока подходящий человек не будет найден, премьер останется на своем посту. Правительство Японии намерено провести новые выборы, сообщало агентство Kyodo.