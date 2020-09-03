Роспотребнадзор рассказал о самочувствии получивших вакцину «Вектора» добровольцев
Все участники первого этапа клинического исследования вакцины от нового коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», выписаны из стационара, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«31.08.2020 года 9 добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и 01.09.2020 года выписаны из стационара», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все добровольцы чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что документы на регистрацию вакцины центра «Вектор» будут поданы после завершения второго этапа клинических исследований. Центр планирует завершить предрегистрационный этап клинического исследования и регистрационные процедуры вакцины в октябре 2020 г. После этого планируется перейти к производству вакцины и проведению пострегистрационных клинических исследований. Производителем препарата станет компания «Биокад», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Ее разработал центр им. Гамалеи. Вакцинация будет добровольной. Производство вакцины стартовало 15 августа.