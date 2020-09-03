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Роспотребнадзор рассказал о самочувствии получивших вакцину «Вектора» добровольцев

Ведомости

Все участники первого этапа клинического исследования вакцины от нового коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», выписаны из стационара, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«31.08.2020 года 9 добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и 01.09.2020 года выписаны из стационара», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все добровольцы чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что документы на регистрацию вакцины центра «Вектор» будут поданы после завершения второго этапа клинических исследований. Центр планирует завершить предрегистрационный этап клинического исследования и регистрационные процедуры вакцины в октябре 2020 г. После этого планируется перейти к производству вакцины и проведению пострегистрационных клинических исследований. Производителем препарата станет компания «Биокад», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Ее разработал центр им. Гамалеи. Вакцинация будет добровольной. Производство вакцины стартовало 15 августа.

Ранее по теме: Производством второй вакцины от коронавируса займется компания «Биокад»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных