Роспотребнадзор рассказал о самочувствии получивших вакцину «Вектора» добровольцев

«31.08.2020 года 9 добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и 01.09.2020 года выписаны из стационара», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все добровольцы чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет.