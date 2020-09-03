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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщает русская редакция китайского агентства «Синьхуа» со ссылкой на телеграмму.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.

Си Цзиньпин добавил, что Россия и Китай несут большую ответственность за мир и развитие человеческой цивилизации, поскольку они являются членами Совета безопасности ООН.

Кроме того, председатель КНР заявил о готовности продолжить работу над укреплением двухсторонних отношений, работать с мировым сообществом для того, чтобы охранять мультилатерализм, а также способствовать «формированию сообщества с единой судьбой для всего человечества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных