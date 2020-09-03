Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщает русская редакция китайского агентства «Синьхуа» со ссылкой на телеграмму.
«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.
Си Цзиньпин добавил, что Россия и Китай несут большую ответственность за мир и развитие человеческой цивилизации, поскольку они являются членами Совета безопасности ООН.
Кроме того, председатель КНР заявил о готовности продолжить работу над укреплением двухсторонних отношений, работать с мировым сообществом для того, чтобы охранять мультилатерализм, а также способствовать «формированию сообщества с единой судьбой для всего человечества».