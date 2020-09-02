Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандами в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Указ об этом президент пописал 2 сентября.
Его копию опубликовал в своем Twitter председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, позже подписание указа подтвердил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии, на Украине. Справедливое и правильное решение!» ‒ написал Хинштейн.
По его словам, инициатором расширения выплат были Сергей Нарышкин (руководитель Службы внешней разведки) и другие руководители силовых ведомств. Нарышкин инициировал обращение в адрес президента о том, что «справедливо распространить эти выплаты на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии». «Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ», ‒ сообщил Хинштейн. В своем Twitter депутат позже добавил, что «справедливость восторжествовала»: «Люди воевали с такими же фашистами, рискуя жизнью, как и на фронте».