Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

По его словам, инициатором расширения выплат были Сергей Нарышкин (руководитель Службы внешней разведки) и другие руководители силовых ведомств. Нарышкин инициировал обращение в адрес президента о том, что «справедливо распространить эти выплаты на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии». «Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ», ‒ сообщил Хинштейн. В своем Twitter депутат позже добавил, что «справедливость восторжествовала»: «Люди воевали с такими же фашистами, рискуя жизнью, как и на фронте».