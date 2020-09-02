Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Ведомости

Президент России Владимир Путин распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандами в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Указ об этом президент пописал 2 сентября.

Его копию опубликовал в своем Twitter председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, позже подписание указа подтвердил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии, на Украине. Справедливое и правильное решение!» ‒ написал Хинштейн.

По его словам, инициатором расширения выплат были Сергей Нарышкин (руководитель Службы внешней разведки) и другие руководители силовых ведомств. Нарышкин инициировал обращение в адрес президента о том, что «справедливо распространить эти выплаты на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии». «Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ», ‒ сообщил Хинштейн. В своем Twitter депутат позже добавил, что «справедливость восторжествовала»: «Люди воевали с такими же фашистами, рискуя жизнью, как и на фронте».

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных